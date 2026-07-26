El fuego acecha Burdeos y obliga a evacuar a 325 mil personas en Francia y España

Los incendios forestales que afectan a Francia y España mantienen en alerta a las autoridades europeas tras consumir decenas de miles de hectáreas y obligar a la evacuación de más de 325 mil personas. Uno de los focos de mayor preocupación se localiza en la región francesa de Gironda, donde el fuego se encuentra a tan solo 15 kilómetros de la periferia de Burdeos, una de las principales ciudades del suroeste francés.

El avance de las llamas provocó el cierre de una importante autopista, así como la interrupción parcial del servicio ferroviario, mientras miles de habitantes permanecen atentos a la evolución del incendio.

El alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave, confirmó que el fuego se encuentra a "15 km" de la ciudad y aseguró que, aunque por ahora no está prevista la evacuación de sus cerca de 270 mil habitantes, "estamos preparados para cualquier cosa".

Durante la madrugada del domingo, una densa nube de humo anaranjado cubrió el cielo de Burdeos, mientras un intenso olor a quemado se extendía por calles y avenidas.

Más de 220 mil evacuados por el incendio en Gironda

Las autoridades francesas informaron que más de 50 mil personas adicionales tuvieron que abandonar sus hogares en las inmediaciones de Burdeos, elevando a más de 220 mil los evacuados únicamente por este incendio, que ya ha devastado alrededor de 42 mil hectáreas.

En la comunidad de Le Porge, ubicada entre Burdeos y la zona turística de Cap Ferret, las imágenes aéreas muestran viviendas completamente destruidas y vehículos reducidos a chatarra por el fuego.

Al regresar a su propiedad, Mathieu Plessis describió el escenario de devastación.

"No queda nada. Todo ha ardido", lamentó.

Posteriormente agregó: "Todo eso es mi casa, bueno, era mi casa. No veo nada, veo desolación", al observar los restos calcinados de su vivienda.

Un helicóptero de extinción de incendios descarga agua sobre un incendio forestal cerca de Betxí, a 60 kilómetros al norte de Valencia. AFP

Autoridades advierten que la emergencia podría agravarse

La preocupación entre la población aumenta debido a los pronósticos meteorológicos, que anticipan fuertes vientos y una nueva ola de calor para los próximos días.

Aurore Vigreux, una abogada de 38 años que tuvo que abandonar su vivienda junto con su hija y varias mascotas, expresó su incertidumbre ante el avance del incendio.

"No es que tenga miedo, estoy consternada al ver que en realidad el fuego avanza y que no hay nada que dé esperanza. Tienes aún vientos, anuncian una ola de calor para la próxima semana, así que va a ser aún peor", declaró.

En las labores para contener el incendio participan miles de bomberos, apoyados por 1,500 militares y 1,200 policías, quienes trabajan de manera ininterrumpida para evitar que las llamas alcancen zonas urbanas.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, reconoció que "La situación sigue siendo muy desfavorable", mientras que Guillaume Millet, integrante del servicio de incendios y socorro de Gironda, explicó la complejidad del siniestro.

"Es un fuego que no tiene sentido, no tiene dirección. Es muy difícil de prever", afirmó.

Además del incendio que amenaza Burdeos, Francia mantiene operativos activos en las regiones de Landas, Var y la isla de Córcega.

España enfrenta incendios en Madrid, Toledo, Ávila y Valencia

La emergencia también continúa en España, donde los incendios forestales han consumido aproximadamente 77 mil hectáreas en las provincias de Madrid, Ávila y Toledo, afectando a cerca de 90 mil personas entre evacuados y confinados.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció que todavía quedan "horas complejas", aunque destacó que la noche previa "ha sido muy positiva" gracias al trabajo de los cuerpos de emergencia.

En tanto, el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Alfonso Arribas, informó que los equipos de extinción han logrado contener parcialmente algunos frentes.

"Ciertamente, hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y hoy esperamos que las condiciones (atmosféricas) nos permitan trabajar todas esas zonas que están fuera de control, pero no es en todo el perímetro (de los incendios), en absoluto", explicó.

Evacuaciones masivas y testimonios de miedo

En municipios cercanos a Madrid, miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares ante el riesgo de que varios incendios convergieran en un solo frente de grandes dimensiones.

Olga Congacha, habitante de Robledo de Chavela, recordó los momentos de angustia vividos durante la evacuación.

"Todos tuvieron que salir del pueblo de prisa porque era una situación muy crítica", relató.

La mujer también compartió el impacto emocional que dejó la emergencia.

"Me sentí muy nerviosa, con un pánico que no sabía si llorar o qué", expresó tras regresar brevemente a su vivienda para recuperar medicamentos.

Mientras tanto, la secretaria general de Protección Civil de España, Virginia Barcones, advirtió que el país enfrenta "una gran emergencia" y describió el enorme perímetro afectado por el fuego.

Cambio climático intensifica el riesgo de incendios extremos

Especialistas señalan que la prolongada sequía, la escasa humedad en los suelos y las intensas olas de calor registradas durante junio y julio han favorecido la propagación de incendios de gran magnitud tanto en Francia como en España.

Un estudio del grupo internacional World Weather Attribution concluyó que el cambio climático, impulsado principalmente por la combustión de petróleo, carbón y gas, está agravando las condiciones que favorecen este tipo de fenómenos extremos.

Las autoridades de ambos países mantienen activos los operativos de combate al fuego, mientras miles de personas permanecen desplazadas y continúan las evaluaciones sobre los daños materiales y ambientales ocasionados por los incendios.