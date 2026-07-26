Policía alemana abate a autor del atropello masivo durante el Orgullo en Berlín

Las autoridades de Alemania confirmaron que el presunto responsable del atropello masivo ocurrido durante el desfile del Orgullo en Berlín murió tras ser abatido por la policía, luego de que presuntamente atacara a los agentes con un arma blanca durante el operativo para localizarlo.

El ataque, que ya es investigado como un acto de terrorismo islamista, dejó un saldo de una persona fallecida y 29 lesionadas, en uno de los hechos de violencia más graves registrados en la capital alemana durante un evento multitudinario.

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, informó que las primeras investigaciones apuntan a que se trató de "un ataque terrorista islamista".

El funcionario señaló que el sospechoso fue identificado como Abdul Ballout, de 21 años, "ciudadano alemán de origen libanés".

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si actuó solo o contó con algún tipo de apoyo.

Sospechoso murió tras enfrentarse a la policía

La Policía de Berlín informó que, tras una intensa búsqueda, los agentes lograron ubicar al sospechoso.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido en la red social X, el hombre "corrió hacia ellos con un arma blanca", situación que obligó a los elementos de seguridad a utilizar sus armas de fuego.

Las autoridades precisaron que el sospechoso murió "en el lugar de los hechos".

De acuerdo con información publicada por los medios alemanes Der Spiegel y Bild, Abdul Ballout habría intentado viajar a Siria en 2025 para integrarse al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Según esos reportes, fue detenido en Líbano antes de concretar ese viaje y posteriormente enviado a Alemania.

Los mismos medios señalan que en 2026 fue condenado por "preparar un acto grave de violencia subversiva", en un proceso distinto al ataque registrado este fin de semana.

El atropello ocurrió cerca de la Puerta de Brandeburgo

El atentado ocurrió la noche del sábado, poco antes de las 22:00 horas, cuando una minivan Citroën Spacetourer embistió a varios peatones en el extremo sur del parque Tiergarten, muy cerca del recorrido del desfile del Orgullo y del escenario principal instalado junto a la Puerta de Brandeburgo.

Tras impactar contra varias personas, el vehículo terminó estrellándose contra un árbol.

La policía informó inicialmente que "una o más" personas abandonaron el vehículo y escaparon del lugar, además de reportarse personas heridas por arma blanca durante la emergencia.

Horas más tarde, el balance oficial fue actualizado a una persona fallecida y 29 lesionadas.

El canciller alemán, Friedrich Merz, informó este domingo que ninguno de los heridos permanece en estado crítico.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó lo ocurrido y aseguró que el atentado fue dirigido "de la manera más brutal" contra "una reunión por un Berlín tolerante y pacífico".

Por su parte, el canciller Friedrich Merz prometió que los responsables enfrentarán a la justicia y calificó el atentado como un "acto abominable".