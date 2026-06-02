Rusia lanza ofensiva masiva contra Ucrania; dejó 18 muertos 100 heridos

En la madrugada del martes, Rusia atacó múltiples ciudades ucranianas con centenares de drones y decenas de misiles, en una operación que dejó al menos 18 muertos y más de 100 heridos, según las autoridades. Kiev y Dnipró estuvieron entre los principales objetivos, en un contexto marcado por las advertencias rusas de ataques “sistemáticos” contra la capital tras un ataque con drones en Luhansk, del que Ucrania niega responsabilidad.

Se trata del tercer ataque de gran escala contra Kiev en menos de un mes, en medio de una intensificación de la ofensiva rusa desde la invasión de 2022. Mientras tanto, Washington concentra su atención en Irán y las conversaciones sobre la guerra, mediadas por Estados Unidos, permanecen estancadas, con un frente sin avances y con Ucrania golpeando regularmente refinerías rusas.

Kiev y Dnipró fueron blanco de la ofensiva rusa con drones y misiles en la madrugada del martes. REUTERS

Zelenski reclama defensa aérea

El presidente Volodímir Zelenski afirmó que Rusia lanzó 73 misiles y más de 600 drones durante la ofensiva nocturna, e insistió en la necesidad de recibir más interceptores Patriot para reforzar las reservas de Kiev.

Fue un ataque a gran escala y una declaración absolutamente clara por parte de Rusia: si Ucrania no está protegida contra ataques con misiles balísticos y de otro tipo, estos continuarán”, expresó en Telegram.

El Kremlin sostuvo que la guerra ha entrado en “un nuevo paradigma” tras lo que calificó como “actos inhumanos de terrorismo” del ejército ucraniano contra civiles. Moscú había advertido la semana pasada sobre ataques sistemáticos e instó a los extranjeros a abandonar Kiev.

Kiev y Dnipró fueron blanco de la ofensiva rusa con drones y misiles en la madrugada del martes. REUTERS

Zelenski envió recientemente una carta al presidente estadounidense Donald Trump y al Congreso solicitando sistemas de defensa aérea, sin haber recibido respuesta hasta el lunes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, pidió a los socios internacionales “medidas concretas” para apoyar a Ucrania y presionar a Rusia, reclamando sanciones más duras y mayor respaldo militar.

Impacto en Kiev y Dnipró

Las imágenes difundidas mostraban explosiones y columnas de humo sobre los rascacielos de Kiev. El alcalde Vitali Klitschko informó de seis muertos y 60 heridos, entre ellos tres niños. “No podíamos entender lo que estaba pasando, ¿una especie de apocalipsis?”, relató Olha Mudra, acompañada de su hija de seis años, frente a un edificio residencial destruido.

En Dnipró, doce personas murieron, incluidos dos niños pequeños, tras el impacto en un edificio de apartamentos de cuatro plantas. Las autoridades señalaron que al menos nueve rascacielos, una guardería, una clínica y oficinas resultaron dañados en Kiev.

Kiev y Dnipró fueron blanco de la ofensiva rusa con drones y misiles en la madrugada del martes. via REUTERS

El ataque dejó sin electricidad a 140.000 residentes, mientras miles buscaron refugio en estaciones de metro con pertenencias y mascotas.

Cientos de drones y misiles

La Fuerza Aérea ucraniana indicó que Rusia lanzó 656 drones y 73 misiles, incluidos 33 balísticos y ocho hipersónicos Zircon, considerados los más veloces empleados hasta ahora en la guerra. Se logró neutralizar 40 misiles y 602 drones, aunque los Zircon no figuran entre los interceptados.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber ejecutado un “ataque masivo” contra instalaciones de la industria de defensa ucraniana. En Járkov, un niño se encontraba entre los 14 heridos por drones y misiles. Polonia movilizó aviones militares para proteger su espacio aéreo tras los ataques.

Las regiones rusas también fueron blanco de ofensivas. Una refinería en Krasnodar se incendió tras un ataque con drones, confirmado por el ejército ucraniano. En Bélgorod, un niño de 11 años resultó herido por el impacto de un dron en una vivienda. Rusia informó haber derribado 148 drones ucranianos durante la noche y repelido ataques sobre Sebastopol, en la Crimea ocupada.

Con información de Reuters.