Donald Trump revela que nueva ronda de negociaciones con Irán podría celebrarse este fin de semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la próxima ronda de conversaciones de paz en persona con Irán podría tener lugar “tan pronto como este fin de semana”.

Frente a reporteros en la Casa Blanca, el mandatario describió la situación de Irán bajo el bloqueo internacional: “El bloqueo ha sido increíble… No pueden hacer ningún negocio debido al bloqueo”. Trump añadió que la capacidad militar iraní se encuentra debilitada: “La combinación de no tener Marina, no tener Fuerza Aérea, no tener equipo antiaéreo, no tienen nada. Todo se ha ido, incluidos sus líderes”.

Trump asegura que Irán entregará su uranio enriquecido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Irán accedió a entregar sus reservas de uranio enriquecido, una de las principales exigencias de Washington para avanzar hacia un acuerdo con Teherán. El mandatario se refirió a este material como “polvo nuclear” y añadió que existen “muchas probabilidades de que lleguemos a un acuerdo”.

El anuncio se produce en medio de un complejo escenario diplomático en Medio Oriente, donde Estados Unidos intenta consolidar un proceso de paz que involucra a Israel, Líbano e Irán.

Donald Trump anunció que Irán accedió a entregar sus reservas de uranio enriquecido. REUTERS

Trump también confirmó que el alto el fuego de 10 días acordado entre Israel y Líbano incluirá al grupo Hezbollah, respaldado por Irán. “Hoy establecerán un alto el fuego, y eso incluirá a Hezbollah”, dijo el presidente a los periodistas en la Casa Blanca.

La inclusión del grupo islamista en la tregua representa un giro relevante, dado que Hezbollah había manifestado su rechazo frontal a cualquier acercamiento diplomático entre Israel y Líbano.

La decisión de Irán de entregar su uranio enriquecido podría convertirse en un punto de inflexión en las negociaciones nucleares, mientras que la participación de Hezbollah en el alto el fuego abre la posibilidad de reducir la violencia en la frontera sur del Líbano.

Sin embargo, persisten dudas sobre la viabilidad de un acuerdo duradero. Israel insiste en el desarme total de Hezbollah y en la creación de una zona de seguridad bajo su control, mientras que Líbano reclama garantías de soberanía y un cese inmediato de las hostilidades.

Sugiere viajar a Islamabad para cerrar acuerdo con Irán, Israel y Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó ver que podría viajar a Islamabad para participar directamente en las negociaciones que se desarrollan en la capital paquistaní, con el objetivo de cerrar un acuerdo de paz en Medio Oriente.

El mandatario elogió el papel de Pakistán como mediador y destacó la labor de sus autoridades: “El mariscal de campo ha sido genial. El primer ministro ha sido realmente genial en Pakistán, así que podría ir”.