Marco Rubio asegura que cárteles mexicanos utilizarán drones contra EU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió fuertes declaraciones durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en el marco de la discusión sobre la solicitud de presupuesto presentada por el presidente Donald Trump para el Departamento de Estado correspondiente al año fiscal 2027.

En su intervención, Rubio advirtió que los cárteles de la droga en México han comenzado a utilizar drones, conocidos como UAV (Unmanned Aerial Vehicles), y que podrían emplearlos contra Estados Unidos y sus intereses estratégicos.

Drones como nueva amenaza del narcotráfico

Rubio explicó que los UAV representan un desafío tecnológico sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado. Estas naves no tripuladas pueden transportar cargas, realizar labores de vigilancia y eventualmente ejecutar ataques sin necesidad de exponer a sus operadores.

La preocupación radica en que los cárteles mexicanos podrían aprovechar esta tecnología para expandir sus operaciones ilícitas y poner en riesgo la seguridad fronteriza y nacional de Estados Unidos.

Coalición hemisférica contra los cárteles

El secretario de Estado subrayó que actualmente existe una coalición hemisférica integrada por más de una docena de países aliados. Esta alianza busca enfrentar de manera conjunta las amenazas del narcotráfico y fortalecer la seguridad regional.

Rubio destacó que la cooperación internacional no solo se centra en cuestiones de seguridad, sino también en la prosperidad económica, la cual está estrechamente vinculada con la estabilidad política y social de la región.

La estrategia contempla el intercambio de inteligencia, el uso de tecnología avanzada y operaciones coordinadas para frenar el poder de los cárteles. Según Rubio, esta colaboración es esencial para garantizar que los países del hemisferio puedan proteger a sus ciudadanos y sus intereses comunes.

Seguridad nacional como eje central

Durante la audiencia, Rubio enfatizó que la política exterior de Estados Unidos está enfocada exclusivamente en los intereses nacionales.

Seguimos siendo la única superpotencia global del mundo, pero todo esto significa muy poco si ese poder no se utiliza para proteger a las personas que lo construyeron, las personas que está destinado a proteger”, afirmó.

El secretario de Estado insistió en que la prioridad absoluta de Washington es la seguridad de los estadounidenses, dejando claro que la defensa de su población y de sus recursos es el núcleo de la estrategia internacional.

Estados Unidos ve inferior a Irán

En otro momento de la audiencia, Rubio se refirió a la situación de Irán, asegurando que su armada “yace en el fondo del océano” y que, en pocos años, esos restos se convertirán en arrecifes y puntos de pesca. Con estas palabras, el funcionario buscó ilustrar la debilidad militar del país persa.

Rubio agregó que un país que no puede construir barcos, producir medicinas, controlar la inmigración ni acceder a recursos vitales carece de la capacidad de defender a su pueblo, sus intereses y su forma de vida. Estas declaraciones reflejan la postura de Washington frente a Teherán en el marco de la guerra contra Irán.