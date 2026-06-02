Trabajadores del mundialista estadio en Los Ángeles instan a “sacar a patadas al ICE”

El sindicato que representa a más de dos mil trabajadores del estadio SoFi de Los Ángeles inició una campaña para “sacar a patadas al ICE”, a la oficina de Inmigración y Control Aduanas, la agencia encargada de la deportación masiva del presidente Trump, que se dispone a desplegarse en torno al Mundial 2026.

“Saquen de la copa del mundo a patadas al ICE”, dice ahora una manta en la sede sindical 11 de la confederación Unite Here.

Los trabajadores del estadio son alrededor de dos mil personas, en su mayoría latinos, pero detrás de ellos está la federación sindical con más de 300 mil miembros en Estados Unidos y Canadá.

Unite son la sigla en inglés del Sindicato de Empleados de la Industria Textil, Industrial y de la Confección, que representa también a los Empleados de Hoteles y Restaurantes, básicamente los servicios al turismo.

El sindicato explicó que los trabajadores del estadio experimentan “temor a redadas del ICE durante el torneo, y preocupación porque esa agencia acceda a los datos personales confidenciales necesarios para la acreditación de la FIFA”.

La organización sindical ha pedido a la FIFA que se comprometa públicamente a que los agentes de migración no podrán presentarse en las sedes del Mundial durante el torneo.

Mientras que la FIFA sigue sin responder, el sindicato asegura que su demanda es necesaria para evitar riesgos para la seguridad de sus trabajadores.

El SoFi tiene capacidad para más de 70 mil personas y los sindicalistas temen que el ICE quiera usar el entorno del mundial para lanzar acciones que, al viralizarse en redes sociales, aterroricen a los migrantes indocumentados.

La actual modalidad de la deportación masiva del presiente busca aterrar a migrantes para persuadirlos a la auto deportación.