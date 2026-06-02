Trump designa a aliado como director de la Agencia de Inteligencia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la designación de Bill Pulte, actual director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, como responsable interino de la Oficina de Inteligencia Nacional. Pulte, cercano colaborador del mandatario, también encabeza las entidades de refinanciación hipotecaria Fannie Mae y Freddie Mac.

En su plataforma Truth Social, Trump destacó que “William tiene una amplia experiencia gestionando los asuntos más delicados en Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados”, y precisó que el funcionario continuará al frente de sus responsabilidades en el ámbito de la vivienda.

Justicia acata congelamiento de fondo impulsado por Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que cumplirá con la orden judicial que suspende de manera temporal el fondo de indemnización creado por el gobierno de Donald Trump. Dicho fondo, dotado con 1.800 millones de dólares, fue presentado el 18 de mayo como un mecanismo para compensar a personas que, según el Ejecutivo, fueron víctimas de persecución judicial durante la administración de Joe Biden.

La iniciativa ha generado críticas por parte de opositores, quienes cuestionan su legalidad y advierten que podría servir para beneficiar a aliados políticos, incluidos condenados por el asalto al Capitolio en 2021. La jueza federal Leonie Brinkema, con sede en Alexandria, ordenó detener la operación del fondo hasta la audiencia programada para el 12 de junio.

El Departamento de Justicia expresó su “profundo desacuerdo” con la medida, aunque aseguró que la respetará. La decisión se produce en un contexto en el que diversos medios estadounidenses reportan que el gobierno evalúa abandonar el proyecto, objeto de cuestionamientos tanto de la oposición como de sectores republicanos.

El fondo fue establecido como parte de un acuerdo extraordinario en la demanda civil de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos, tras la filtración de sus declaraciones fiscales.

La suspensión judicial responde a la acción legal presentada por Andrew Floyd, exfiscal federal que participó en procesos contra los acusados del asalto al Capitolio, y Jonathan Caravello, profesor de California detenido durante una protesta contra una redada antimigratoria. Ambos sostienen que el mecanismo podría derivar en colusión entre Trump y su administración, “sin autorización del Congreso, sin base legal y sin rendición de cuentas”.

Con información de AFP.