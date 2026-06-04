Christopher Burns: el gurú financiero que tenía su propio programa... y se esfumó 

Christopher W. Burns fue durante años una figura conocida en Atlanta y el sureste de Estados Unidos gracias a sus programas sobre inversiones, conferencias y asesorías financieras. Sin embargo, las autoridades federales sostienen que convenció a decenas de personas de entregarle millones de dólares mediante promesas de altos rendimientos y que desapareció en septiembre de 2020, justo cuando debía responder ante los reguladores. Hoy integra la nueva lista de los principales prófugos por fraude financiero del FBI.

Durante años, Burns proyectó la imagen de un exitoso asesor financiero. Registrado como asesor de inversiones, participaba regularmente en programas de radio y televisión dedicados a las finanzas personales, donde ofrecía consejos sobre ahorro, jubilación y generación de riqueza.

Otro de los 10 buscados por el FBI. Excélsior

Su presencia mediática le permitió construir una reputación de confianza entre cientos de inversionistas particulares. Sin embargo, detrás de esa imagen pública, las autoridades afirman que operaba un esquema que terminó generando pérdidas millonarias para decenas de familias.

Actualmente, Burns forma parte de la lista “Most Wanted Fraudsters” del FBI, creada para identificar a los principales fugitivos acusados de delitos financieros en Estados Unidos. La agencia ofrece una recompensa de hasta 150 mil dólares por información que permita localizarlo.

Prometía inversiones seguras con rendimientos de hasta 20%

De acuerdo con documentos judiciales y la información difundida por el FBI, Burns promovía un programa de préstamos entre particulares conocido como “peer-to-peer lending”.

A los inversionistas les aseguraba que su dinero sería colocado en préstamos respaldados por garantías sólidas y activos suficientes para minimizar riesgos.

El FBI presentó la lista de “Los 10 Estafadores Más Buscados”, un programa para combatir fraudes financieros y crímenes económicos de alto impacto en Estados Unidos. Especial

La propuesta resultaba especialmente atractiva porque prometía rendimientos anuales de hasta 20%, cifras muy superiores a las ofrecidas por instrumentos financieros tradicionales.

Para muchos clientes, Burns no era un desconocido que ofrecía una oportunidad dudosa, sino una figura pública con años de exposición en medios especializados.

Según los investigadores, esa credibilidad fue clave para que el esquema creciera durante años sin generar sospechas significativas.

Las pesquisas federales concluyeron posteriormente que muchas de las garantías que supuestamente respaldaban los préstamos no existían o tenían un valor muy inferior al que Burns afirmaba.

La acusación sostiene que recursos de nuevos inversionistas habrían sido utilizados para pagar rendimientos a clientes anteriores y para cubrir gastos personales, una mecánica asociada a los esquemas Ponzi.

Más de 90 inversionistas perdieron millones de dólares

Las autoridades estadunidenses estiman que más de 90 inversionistas de Georgia, Florida y Carolina del Norte fueron afectados por el presunto fraude.

REUTERS

Las pérdidas identificadas superan los 10 millones de dólares, aunque algunas estimaciones sugieren que el impacto económico total podría haber sido mayor.

Para muchas víctimas, los recursos invertidos correspondían a ahorros de toda una vida, fondos destinados a la jubilación o capital acumulado durante años de trabajo.

La magnitud del caso atrajo la atención de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que comenzó a exigir documentación y explicaciones sobre las operaciones promovidas por Burns.

Conforme avanzaban las investigaciones regulatorias, la presión legal aumentó. Sin embargo, el asesor financiero nunca llegó a responder plenamente a las autoridades.

La desaparición ocurrió antes de entregar documentos a la SEC

El episodio más enigmático del caso ocurrió en septiembre de 2020.

El 24 de septiembre de 2020, Burns salió de su residencia en Berkeley Lake, Georgia. Al día siguiente debía entregar documentación empresarial a la SEC como parte de la investigación que enfrentaba.

El director del FBI, Kash Patel REUTERS

Nunca se presentó.

Poco después, su vehículo fue localizado abandonado en Dunwoody, un suburbio al norte de Atlanta.

Dentro de la camioneta fueron encontradas copias de cheques de caja por más de 78 mil dólares, un detalle que incrementó las sospechas de que la desaparición no había sido accidental.

Desde entonces, nadie ha podido confirmar su ubicación.

Las investigaciones posteriores revelaron que, antes de desaparecer, Burns realizó movimientos financieros considerados inusuales, incluidos retiros importantes de efectivo y transferencias de activos que fueron examinados como posibles preparativos para una fuga.

La acusación federal llegó tres años después

Mientras Burns permanecía desaparecido, las investigaciones continuaron.

En abril de 2023, un gran jurado federal presentó una acusación formal en su contra por:

Diez cargos de fraude electrónico. Dos cargos de fraude postal. Cuatro cargos de lavado de dinero.

Para entonces, el empresario llevaba cerca de tres años sin aparecer públicamente.

Las autoridades sostienen que utilizó documentación engañosa y promesas falsas para captar recursos de inversionistas que creían participar en operaciones legítimas respaldadas por activos reales.

La orden federal de arresto continúa vigente y el caso sigue bajo investigación.

El FBI mantiene abierta la búsqueda

La principal incógnita sigue siendo qué ocurrió realmente con Burns.

Algunos investigadores consideran que pudo haber planeado una fuga internacional utilizando parte del efectivo retirado antes de desaparecer. Otros creen que pudo haber recibido ayuda para ocultarse y evitar ser localizado durante años.

También han surgido teorías sobre un posible suicidio, aunque hasta ahora no existe evidencia concluyente que respalde esa hipótesis.

La falta de restos humanos, movimientos bancarios verificables o comunicaciones confirmadas ha impedido establecer una conclusión definitiva.

Por esa razón, el FBI continúa considerándolo un fugitivo activo.

Hoy 4 de junio, la agencia incorporó oficialmente a Burns a su nueva lista nacional de los principales prófugos acusados de fraude financiero, una iniciativa orientada a concentrar la atención pública en casos de gran impacto económico.

El FBI lo describe como un hombre de aproximadamente 1.88 metros de estatura y 109 kilogramos de peso, con cabello y ojos cafés. Entre sus rasgos distintivos figura un tatuaje en el antebrazo izquierdo compuesto por tres triángulos negros entrelazados.

La recompensa por información que conduzca a su captura y condena asciende actualmente a 150 mil dólares.

Casi seis años después de su desaparición, Christopher Burns continúa siendo uno de los mayores enigmas financieros de Estados Unidos. Lo que comenzó como la historia de un asesor mediático que prometía rendimientos extraordinarios terminó convirtiéndose en una investigación federal multimillonaria y en una búsqueda que aún no logra responder la pregunta central del caso: si murió antes de enfrentar a la justicia o consiguió escapar tras una de las fugas más sorprendentes vinculadas al fraude financiero en la última década.