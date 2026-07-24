La Casa Blanca anuncia que seguirán las deportaciones con música de La Chona en TikTok

La Casa Blanca divulgó en su cuenta de TikTok un mensaje contra la migración con el fondo musical de La Chona, de Los Tucanes de Tijuana, e imágenes inconfundibles de la cultura gastronómica mexicana.

“Esto y deportaciones masivas”, dice el texto sobre el video de ocho segundos e imágenes con arreglos usuales de restaurantes de comida mexicana en Estados Unidos.

Al margen del video y bajo el emblema de la cuenta de la Casa Blanca, solo dice el anuncio de que “continuarán las deportaciones”.

El mensaje es exclusivamente sobre la cultura mexicana; todo cuanto se refiere a migración son las dos frases.

La idea que proyecta es que el fenómeno de la migración es enteramente mexicano.

De acuerdo con cifras oficiales, aproximadamente el 22 por ciento de la migración sin autorización que ya se encuentra en Estados Unidos es de origen mexicano; las otras casi cuatro quintas partes incluyen migrantes de todo el mundo.