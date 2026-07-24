Ataques de largo alcance dejan 21 muertos en Ucrania y Rusia

Quince personas murieron en Ucrania y seis en Rusia en una nueva jornada de ataques de largo alcance que golpearon tanto un objetivo de defensa cerca de Kiev como instalaciones industriales en territorio ruso.

Al menos diez personas fallecieron y cerca de un centenar resultaron heridas en las afueras de Kiev, donde misiles rusos impactaron un evento organizado por la industria de defensa ucraniana. El fiscal general, Ruslan Kravchenko, anunció una investigación por “negligencia”, mientras representantes del sector criticaron la falta de medidas de seguridad.

En Sloviansk, región de Donetsk, otras cinco personas murieron y nueve resultaron heridas tras el lanzamiento de dos bombas guiadas rusas.

Ataques ucranianos en Rusia

En respuesta, Ucrania lanzó una oleada de drones y misiles contra objetivos rusos. Las bodegas del gigante del comercio electrónico Wildberries, cerca de San Petersburgo, fueron alcanzadas por tercera vez en una semana. Una columna de humo fue visible desde la ciudad.

El presidente Volodimir Zelenski afirmó que el depósito atacado abastecía al ejército ruso con componentes para drones y equipos de navegación. También señaló que la empresa golpeada en la región de Kirov, donde murieron seis personas y 26 resultaron heridas, era “una de las empresas militares clave” del aparato ruso.

El Kremlin ha negado cualquier vínculo entre Wildberries y las fuerzas armadas, aunque la compañía reconoció daños en sus instalaciones.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 571 drones ucranianos en quince regiones y en Crimea, aunque rara vez admite impactos directos.

“Sanciones de largo alcance”

Kiev denomina su campaña de ataques como “sanciones de largo alcance”, justificándola como represalia ante los bombardeos nocturnos rusos. La ofensiva ha provocado escasez de combustible en Rusia y, según el gobierno ucraniano, ha reducido sus recursos financieros para sostener la guerra iniciada en 2022.

Mientras tanto, Ucrania ha atacado buques rusos en el mar de Azov y el mar Negro, obligando a Moscú a buscar rutas alternativas para sus exportaciones. Sin embargo, Rusia mantiene sus bombardeos sobre ciudades ucranianas, incluyendo el puerto de Odesa, lo que ha bloqueado las ventas agrícolas de Kiev.