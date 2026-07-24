Pakistán e Irán estudian reanudad conversaciones con EU con el respaldo de China

Pakistán está intentando abrir una vía para reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el fin de la guerra que ya dura casi cinco meses. Según tres fuentes pakistaníes, las gestiones forman parte de una iniciativa impulsada por China y se desarrollaron durante la visita del ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, a Islamabad esta semana, su segunda en diez días.

Momeni, cercano al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), se reunió con líderes del Gobierno pakistaní y con el jefe del Ejército, Asim Munir, en encuentros que reflejan la intención de Islamabad de posicionarse como mediador.

Pakistán enfrenta una situación delicada: por un lado, depende del apoyo financiero de Arabia Saudita, que recientemente firmó un tratado de defensa mutua con Islamabad y ha condenado los ataques hutíes respaldados por Irán; por otro, necesita mantener su relación estratégica con China, uno de sus principales patrocinadores financieros.

El papel de China

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, abordó la iniciativa con funcionarios chinos durante su visita a Pekín la semana pasada. Un funcionario pakistaní reconoció que “los chinos están descontentos porque los ataques de Irán contra otros Estados del Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz están afectando a sus intereses”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó en un comunicado que apoya los esfuerzos de mediación de Pakistán y aseguró que seguirá desempeñando un papel activo para restablecer la paz en la región del Golfo.

Intereses estratégicos

China es el mayor socio comercial de Irán y principal comprador de su petróleo crudo, a pesar de las sanciones internacionales. Pekín se beneficia de descuentos significativos en esta fuente de energía y busca garantizar la estabilidad de rutas comerciales clave en Oriente Medio, incluyendo el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, ambos afectados por la escalada bélica.

Con información de Reuters