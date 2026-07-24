Incendios cerca de Madrid siguen sin control; en Francia cientos escapan en barco

Los incendios que arrasan simultáneamente en la región de Madrid, a menos de 100 km del centro de la capital española, "continúan sin estar perimetrados ni controlados" el viernes por la mañana, debido a las complicadas condiciones meteorológicas, según las autoridades locales.

Sin embargo, su avance fue "limitado" durante la noche, añadieron.

Las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes", indicó en X la Comunidad de Madrid.

Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos. Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones", posteó el viernes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El jueves por la noche, su ejecutivo decretó "la emergencia de interés nacional" en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, cerca de la capital.

Esta medida tiene por objeto movilizar y centralizar más rápidamente los recursos para combatir los incendios que han provocado la evacuación de 10.000 personas en Madrid, y confía a la Unidad Militar de Emergencia (UME) la gestión de la crisis.

Varios municipios siguen confinados y se han movilizado más de 270 bomberos y militares, según las autoridades.

En los últimos días se han declarado numerosos incendios en España, favorecidos por la ola de calor que azota el país. Avanzan muy rápidamente, sobre todo en las zonas desérticas, donde la maleza constituye el combustible ideal para alimentar las llamas.

El incendio más importante se encuentra al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara, a unos 100 km al norte de la capital, y ha arrasado 32.000 hectáreas en una semana.

En total, ya se han quemado cerca de 130.000 hectáreas desde el 1 de enero en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

En 2025, más de 393.000 hectáreas quedaron arrasadas por las llamas en España, según EFFIS, lo que supone el peor balance de la historia reciente del país.

Cientos de personas escapan en barco de un incendio en el suroeste de Francia

Cientos de personas huyeron en barcos este viernes de la turística península de Cap-Ferret en el oeste de Francia, después de que las autoridades ordenaran su evacuación ante el rápido avance de un incendio forestal.

Los botes ya han trasladado hasta el muelle de la vecina localidad de Arcachon a más de 400 personas desde ese cabo, que alberga costosas propiedades y se extiende a lo largo de la costa atlántica de Francia al oeste de la ciudad de Burdeos, informaron las autoridades municipales a la AFP.

El municipio puso en marcha servicios de transporte marítimo en cuatro puertos y llamó a todos los residentes a evacuar la zona.

Cap-Ferret se ve amenazada por un incendio de origen probablemente accidental que desde el miércoles devora un bosque al norte de la bahía de Arcachon, en el departamento de Gironda, y ya ha arrasado "más de 10.000 hectáreas", indicó a AFP el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

En el momento en que les hablo, de forma progresiva, hay 40.000 personas que han sido evacuadas o que están en proceso de ser evacuadas actualmente", agregó Nuñez, precisando que 50 viviendas se vieron arrasadas.

Un fotógrafo de la AFP vio a varios cientos de personas desembarcar con su equipaje, sobre todo a bordo de los transbordadores que habitualmente conectan Cap-Ferret con Arcachon.

Las personas evacuadas fueron acogidas en el centro de convenciones de Arcachon, añadió el municipio.

Para facilitar su salida, la prefectura marítima del Atlántico suspendió el viernes por la mañana la prohibición temporal de navegación en una amplia zona al oeste de la cuenca.

También se restringió el tránsito de embarcaciones a motor.

España pide cuatro aviones a la UE para combatir los incendios

España pidió el viernes el envío de "cuatro medios aéreos" al activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, una solicitud a la que Grecia respondió enviando dos Canadair, en un momento en que varios incendios arden simultáneamente en la región de Madrid.

"La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha activado, a solicitud de la UME, el Mecanismo Europeo de Protección Civil, requiriendo al menos 4 medios aéreos de extinción de ala fija. Grecia ha aceptado la petición, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415. Durante la mañana de este viernes se celebrará una reunión preparatoria para el despliegue", anunció el Ministerio del Interior.

Con información de AFP.

*mcam