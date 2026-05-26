Ronald Johnson: “Juntos, estamos atacando redes criminales completas, no solo a los cárteles”

Al cumplirse este pasado 15 de mayo un año de su llegada a México, el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, destacó algunos de los resultados obtenidos producto del trabajo conjunto entre las administraciones del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

En materia de seguridad y acciones contra los cárteles del narco, informó que, desde el 20 de enero de 2025 a la fecha, México ha realizado 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de autoridades norteamericanas, bajo la Ley de Seguridad Nacional, incluyendo a cuatro de los diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

Refirió las operaciones exitosas, a partir de la cooperación bilateral, contra algunos de los criminales más buscados, incluidos Rubén Oseguera “El Mencho”, Samuel Ramírez Jr. y recientemente, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

Subrayó que “la coordinación de alto nivel en la implementación de acuerdos de seguridad continúa generando resultados medibles. ⁠Juntos, estamos atacando redes criminales completas — no solo a los cárteles — mediante la interrupción de finanzas ilícitas y el desmantelamiento de estructuras de tráfico”.

En una declaración hecha pública este martes, el representante diplomático detalló que durante esta segunda era Trump las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125 por ciento con más de 36 mil armas de fuego decomisadas por la ATF, incluidas 4 mil 359 que tenían como destino México y que de haber ingresado habrían armado a cárteles violentos y organizaciones criminales.

Con ello, ⁠Mission Firewall ha fortalecido las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas.

En cuanto a la estrategia contra el tráfico de drogas como el fentanilo, para finales del año pasado, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos disminuyeron 35 por ciento.

Las incautaciones en la frontera del lado americano disminuyeron 50 por ciento, mientras que las incautaciones en México aumentaron significativamente, frenando las drogas antes de que lleguen a las comunidades de aquella nación.

El flujo marítimo de drogas también disminuyó alrededor del 95 por ciento.

En tanto, ⁠México ha incautado 65.5 toneladas en el mar y desmantelado más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos de drogas, destacó.

Sobre el trabajo de seguridad en la frontera, el embajador Johnson puntualizó que las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza en la línea divisora con México se encuentran en su nivel más bajo en 55 años y la migración ilegal ha alcanzado niveles históricamente bajos, con cero liberaciones de migrantes.

Las aprehensiones diarias se mantienen 95 por ciento por debajo de los niveles registrados durante la administración Biden. ⁠Al frenar la migración ilegal y combatir el tráfico de personas, estamos salvando vidas”.

Respecto a otras iniciativas conjuntas, dijo que, en solo 16 meses, se logró más progreso bajo el Tratado de Aguas de 1944 que en toda una década, ayudando a atender rezagos históricos y garantizando el cumplimiento de los compromisos.

Un acuerdo histórico entre ambos países avanza hacia una solución permanente para la crisis de aguas residuales del Río Tijuana sin costo adicional para los contribuyentes estadounidenses.

Además, los esfuerzos conjuntos para combatir el gusano barrenador del ganado están protegiendo al sector pecuario y evitando afectaciones al comercio fronterizo.

Nuestra cooperación está generando resultados reales para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de ambas naciones, aunque todavía queda mucho trabajo por delante”, sostuvo.

jcp