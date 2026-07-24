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Alex Saab, exministro de Venezuela, se declara “no culpable” de lavado de dinero en EU

Alex Saab se declaró “no culpable” de lavado de dinero en Miami; señalado como testaferro de Nicolás Maduro, enfrenta cargos federales en Estados Unidos. 

Por: Eridani Salazar

Alex Saab sonríe vestido de blanco al salir del Palacio de Miraflores en Caracas tras reunirse con Nicolás Maduro en diciembre de 2023.
Alex Saab se declara “no culpable” de lavado de dinero en Miami.AFP 

El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab se declaró “no culpable” de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, a través de sus abogados, durante una audiencia celebrada en una corte federal de Miami, Florida. Saab no asistió personalmente a la sesión, en la que la jueza Lauren F. Louis recibió la declaración.

La audiencia fue breve y no se fijó una nueva fecha para el proceso, ni se discutieron posibles solicitudes de libertad bajo fianza.

Las autoridades estadounidenses acusan a Saab de ocultar y disfrazar el origen de fondos ilícitos, señalándolo como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro. El empresario, de 54 años y nacido en Colombia, ya había enfrentado cargos similares en Estados Unidos tras su detención en Cabo Verde en 2020 y posterior extradición.

Saab fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela, tras lo cual regresó a Caracas y fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación del pasado 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. El exmandatario venezolano permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.

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