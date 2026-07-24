Alex Saab, exministro de Venezuela, se declara “no culpable” de lavado de dinero en EU

El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab se declaró “no culpable” de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, a través de sus abogados, durante una audiencia celebrada en una corte federal de Miami, Florida. Saab no asistió personalmente a la sesión, en la que la jueza Lauren F. Louis recibió la declaración.

La audiencia fue breve y no se fijó una nueva fecha para el proceso, ni se discutieron posibles solicitudes de libertad bajo fianza.

Las autoridades estadounidenses acusan a Saab de ocultar y disfrazar el origen de fondos ilícitos, señalándolo como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro. El empresario, de 54 años y nacido en Colombia, ya había enfrentado cargos similares en Estados Unidos tras su detención en Cabo Verde en 2020 y posterior extradición.

Saab fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela, tras lo cual regresó a Caracas y fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación del pasado 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. El exmandatario venezolano permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.