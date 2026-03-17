Guerra en Irán deja más de 1300 muertos y golpea a equipos de emergencia

Mientras los ataques aéreos estadunidenses e israelíes azotan Teherán, los equipos de rescate iraníes se enfrentan al riesgo de bombardeos secundarios y afirman que están sufriendo traumas por el horror de sacar a niños muertos de entre los escombros.

Los equipos de rescate están respondiendo a una avalancha diaria de ataques en toda la ciudad, y un trabajador dijo a Reuters que, en cada uno de los 10 días que llevaba trabajando desde que comenzó la guerra, había tenido entre dos y 10 salidas de emergencia.

Más de mil 300 personas han perdido la vida en los ataques contra Irán, según las autoridades locales, y no parece haber perspectivas de respiro para los trabajadores de la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní que se enfrentan a las secuelas de las explosiones.

La Media Luna Roja de Irán, filial local de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, acumula décadas de experiencia en la gestión de las consecuencias de los desastres debido a los frecuentes terremotos.

No obstante, Reza Mohammad Doost, voluntario de la Media Luna Roja desde hace 13 años, dijo que los equipos de rescate han sufrido tanto por su experiencia en el conflicto actual que a menudo les tiemblan las manos. "Tienen problemas para dormir, para comer y sienten mucho estrés", dijo.

Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero, calificando de amenaza los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, y citando su apoyo a grupos militantes en Oriente Medio y su represión de las protestas internas.

Junto a equipos de rescate, familias buscan a sus seres queridos entre los restos de viviendas destruidas. via REUTERS

Irán, que niega que su programa nuclear sea una amenaza, ha respondido al ataque lanzando misiles y drones contra Israel y los países que albergan bases estadounidenses, y cerrando el estrecho de Ormuz.

Tomamos precauciones, pero no tenemos miedo", dijo Navvab Shamspour, un alto cargo de la Media Luna Roja, al describir cómo un equipo de rescate se retiraría tan pronto como oyeran aviones de combate sobrevolando la zona en caso de nuevos ataques en la misma zona.

"Lo más difícil es que tengo que rescatar a la gente y cuidar de mi equipo, porque ha habido misiones en las que hay un ataque solo 10 minutos después del ataque inicial", dijo.

En el distrito de Resalat, en el este de Teherán, lo único que quedaba de un edificio residencial era un enorme esqueleto de hormigón, en medio de autos destrozados, escombros, jirones de tela, metal retorcido y cerámica hecha añicos.

Un rescatista sacó objetos de entre los escombros —un osito de peluche sin cabeza, una foto de una mujer con una pulsera de plata— antes de que el ruido de los aviones sobre sus cabezas los hiciera correr a todos a ponerse a cubierto.

Tratar con familiares angustiados que observan cómo el equipo saca los cuerpos de los escombros plantea sus propias dificultades. "Esto es muy duro para nosotros", dijo Shamspour.

Cuando los equipos de rescate llegan al lugar de un bombardeo, se ven rodeados por familias que buscan a sus seres queridos, a quienes temen que hayan muerto o queden atrapados entre los escombros. "Imagínese: se conforman con encontrar solo el cadáver. Incluso el cadáver", dijo Doost.

Con información de reuters.