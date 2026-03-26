Plataformas y mexicanos

Ya está aquí ha llegado, en los subsecuentes días tenemos el mejor beisbol del mundo a diario por una buena cantidad de meses —hasta octubre— y con historias dignas de ser contadas… Hasta ahí se lee rebonito, ¿verdad? Pues si usted no tuvo cuenta de Netflix anoche y si no tiene cuenta de Apple TV mañana, ya de entrada se perdió el fastuoso Opening Day con los superYankees de Nueva York visitando en San Francisco a los también billetudos Gigantes, así es la cosa en estos tiempos digitalizados en los cuales, con “accesibles precios”, cada servicio de contenidos en línea streaming va bajándole, pasito a pasito, al patrimonio familiar, y no falta el “listillo” (incluyendo, increíblemente, a compañeros de los medios) ofreciendo servicios de piratería, ilegales, pues.

No falta quien cae en la falacia de “híjoles, es que sólo así puedo ver todos los juegos sin tenerle que estar cambiando de App” —como si esto fuera tan complicado—, pero sí, muchas personas están cayendo en eso y así se la llevan, creyendo en esa supuesta solución como algo simplemente asequible.

Pero aquí viene lo más difícil de digerir: en un post de la mismísima cuenta oficial de MLB México se ensalza el hecho de “¿dónde ver esta temporada?” con las consabidas cadenas internacionales, el enorme consorcio mediático de nuestro país, y… pareciera que les gusta darse un tiro en el pie: NO MENCIONAN a su propio servicio de MLB.TV, el cual, por supuesto, tiene todas las transmisiones (exceptuando las dos de viernes en Apple TV ya mencionadas), además de excelentes contenidos históricos, con juegos del pasado y entrevistas, cápsulas, et al.

Sabemos de la nula o poca tolerancia a la crítica constructiva de esa oficina de las Grandes Ligas en nuestro querido México, pero vaya, tampoco es ni siquiera mínimamente explicable esa carencia, gazapo o como usted lo quiera llamar.

En la era de tanto acceso a contenidos digitales, donde tienes a Alejandro Kirk, a Jonathan Aranda, a Andrés Muñoz y a Ramón Urías con los GLORIOSOS Cardenales de San Luis, tienes que hacerle ruido a lo que tenga, porque…

Una excelente investigación de BeisbolPuro subraya, otra vez, la poca presencia de NACIDOS en México entre los rosters de apertura en esta temporada; hasta pena da tener menos de una decena, eso sí, con Academias grillando en redes acerca de que “ellos sí harán bien las cosas” y El Carmen en Nuevo León casi durmiendo / Pastejé parece una lejana evocación de aquéllo, lo cual no volveremos a tener.

El anterior presidente de México prometió una volada de mexicanos en Grandes Ligas (igual ni traer eso a cuento), ¡ah!, pero se dieron gusto metiendo mano al dineral desaparecido en ProBeis.

Comienza la gran temporada y nuestro beisbol parece necesitar ayudarse demasiado, en pos de aportar más a ese máximo nivel.