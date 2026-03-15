Israel anuncia nueva ofensiva masiva contra Teherán

El ejército israelí confirmó el lanzamiento de una “oleada de ataques a gran escala” contra Teherán, en el marco del día 17 de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. La ofensiva busca neutralizar lo que el gobierno israelí considera “amenazas existenciales”.

El portavoz militar, general Effie Defrin, aseguró que Israel dispone de suficientes interceptores de misiles para enfrentar los ataques masivos de Irán y Hizbulá, y anticipó que el conflicto podría extenderse entre tres y seis semanas más, dado que aún quedan “miles de objetivos por delante”.

El ministro de Exteriores, Gideon Saar, reforzó la postura oficial al señalar que la ofensiva continuará hasta eliminar las amenazas que, según Israel, ponen en riesgo su supervivencia.

Por su parte, el canciller iraní Abbas Araqchi declaró que no existen predicciones concretas sobre el fin de la guerra y que ésta concluirá únicamente cuando se garantice que no se repetirá y se paguen las reparaciones correspondientes.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció la liberación de 400 millones de barriles de petróleo provenientes de Asia y Oceanía para mitigar el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz, ruta clave para el transporte de hidrocarburos que permanece cerrada por decisión de Irán.

Advertencia de Trump sobre la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que la OTAN enfrenta un futuro “muy malo” si sus aliados europeos no colaboran en la reapertura del estrecho de Ormuz. En entrevista con The Financial Times, recordó que Estados Unidos ha apoyado a Ucrania frente a Rusia y espera que Europa contribuya en esta crisis energética.

Trump también señaló que su próxima visita a China podría posponerse, en un intento de presionar a Pekín para que se involucre en la reapertura del estrecho. Subrayó que tanto China como varios países europeos dependen más que Estados Unidos del flujo de petróleo del Golfo, por lo que consideró “apropiado” que quienes se benefician del tránsito marítimo ayuden a garantizar su seguridad.

Con información de AFP.