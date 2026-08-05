EU va por “El Pelón”; eleva a 25 mdd recompensa por el sucesor de "El Mencho"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Carlos Valencia González, alias "El Pelón", identificado como sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", es ahora el objetivo número uno de Washington. La recompensa por su captura aumentó de 20 millones a 25 millones de dólares, cifra que lo coloca en el mismo nivel de la que en su momento se ofreció por Osama Bin Laden y por encima de la destinada a Rafael Caro Quintero.

En una conferencia de prensa, el fiscal general interino Todd Blanche informó que el gobierno estadounidense ofrece en total más de 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de varios cabecillas del CJNG, organización designada como grupo terrorista por la administración de Donald Trump.

Además de El Pelón, Estados Unidos fijó 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, alias El Jardinero, Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro, yerno de El Mencho.

También se ofrecen 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco, alias La Tripa, Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, y Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, mientras que Griselda Margarita Arredondo Pinzón enfrenta una recompensa de dos millones de dólares.

Medidas adicionales del gobierno estadounidense

El Departamento de Estado prohibió la entrada a Estados Unidos a 65 personas vinculadas al CJNG, entre familiares y socios, de las cuales 26 tenían visados vigentes que fueron revocados. Paralelamente, se abrieron cinco acusaciones formales contra miembros de alto rango del cártel.

Blanche explicó que los acusados enfrentan cargos por tráfico y distribución de drogas, además de un esquema de fraude de tiempo compartido dirigido a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad. El fiscal resaltó también la cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada como uno de los mayores logros recientes de la justicia estadounidense.

“Desde el 20 de enero de 2025 hemos extraditado, transferido y obtenido condenas contra cientos de los narcotraficantes más peligrosos del mundo en tribunales federales de todo Estados Unidos”, dijo Blanche.

El funcionario celebró estas acciones como parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para reducir las muertes por fentanilo, las cuales, aseguró, disminuyeron un 22% respecto al año pasado.

Estados Unidos contra el CJNG

El Departamento del Tesoro anunció en julio lo que calificó como “la mayor acción jamás realizada” contra las finanzas del CJNG. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al grupo, bloqueando sus bienes e intereses patrimoniales en Estados Unidos.

EU sancionó a más de 50 personas vinculadas al CJNG, incluidos “El Pelón” y el hijastro de “El Mencho”; se congelan activos y se refuerza presión financiera. Especial

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró:

“El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados. La medida de hoy afecta a la cúpula, los financistas y las redes criminales del CJNG, privándolo de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar la vida de los estadounidenses”.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el CJNG ha diversificado sus fuentes de financiamiento, incluyendo el robo de combustibles, mejor conocido como huachicol, utilizando empresas de transporte, comercialización de hidrocarburos, bienes raíces y servicios financieros para introducir recursos ilícitos al sistema económico formal.