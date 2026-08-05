Ken Salazar propone "dar vuelta a la página" en el caso de 'El Mayo' Zambada

El exembajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió dar vuelta a la página a la polémica generada por la captura y entrega de El Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López hace dos años, y concentrarse en lo que es el tema principal de la relación bilateral: la seguridad y prosperidad para sus pueblos. Agregó que, incluso, ese capítulo de lucha contra el narco debería ser tomado como una victoria por parte de ambos gobiernos.

En conferencia de prensa remota para ofrecer un avance de la versión en español de su libro “Fronteras. Mi lucha por una América Unida”, que adelanta presentará personalmente aquí en la Ciudad de México durante el mes de septiembre, el diplomático reafirmó que la verdad de lo que sucedió con ese episodio del 25 de julio de 2024, está contada en esta publicación y que no mintió cuando lo habló con el ex presidente López Obrador y con el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

La verdad es la verdad, como lo he dicho y la verdad sobre lo que dije está en el libro y se debería dejar eso. Sobre el avión está en el aeropuerto, pero propiedad de capos, se entregaron la propiedad ya no es de ellos porque se les quita, pero no era nuestro avión”.

Conferencia de prensa virtual con Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, quien presenta su libro Borderlands. Eduardo Jiménez

Reconoció el momento tenso que atraviesa la relación entre ambos gobiernos en mucho por el tema de la seguridad y el poder que tienen los grupos del crimen organizado que operan en diferentes estados, como Sinaloa o Zacatecas, y particularmente en la franja fronteriza donde hasta colaboradores de la embajada norteamericana fueron amenazados por los carteles, reveló.

Entonces, cuando se dice que todo está muy seguro, esa no es la realidad, pregúntele al pueblo que vive por toda esa frontera chica, pregúntele al pueblo si se siente seguro, ahí es donde está la verdad, es de lo que se debería de estar hablando en estos tiempos, no de dos capos, un asunto que paso por ellos, no por el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de México”

También admitió que gran parte del problema de la violencia en México se deriva del tráfico de armas desde su país. Ahora, otro punto que causa una en el dialogo bilateral es la política anti migratoria del presidente Trump con abusos, que ha provocado la división de la sociedad americana.

El embajador Salazar confió en que con un cambio de gobierno en los Estados Unidos en 2028 o antes, podría relanzarse una alianza con México que vaya más allá del tema económico y genere las condiciones de colaboración en los restantes aspectos de la agenda bilateral.