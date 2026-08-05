Estados Unidos desarticula red de tráfico de armas coordinada por mexicanos y estadounidenses

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó la desarticulación de una organización integrada por 28 personas, entre ciudadanos estadounidenses y mexicanos, dedicada al tráfico ilegal de armas desde Phoenix, Arizona, hacia México.

Los acusados enfrentan cargos por conspiración, declaraciones falsas en la compra de armas de fuego, comercio sin licencia, intento de contrabando de mercancías y posesión de armas por parte de extranjeros.

Durante la conferencia de prensa se exhibieron varias de las armas incautadas, entre ellas Browning calibre .50, Barrett .50, rifles AR-15 y diversas ametralladoras, todas adquiridas en distribuidores autorizados, pero sin licencia válida.

La organización estaba encabezada por Fernando Daniel Castro, residente de Phoenix, quien carecía de licencia para comprar armas. Sin embargo, junto con otros conspiradores adquiría armamento en distintas armerías, fragmentando las compras entre el condado de Maricopa y otras zonas para dificultar la detección.

Según los documentos judiciales, se compraron 20 armas de fuego utilizando múltiples licencias federales, lo que permitió a la red operar de manera sofisticada.

El agente especial Albert J. Gibes, de la división de Campo en Phoenix, explicó: “Empleamos inteligencia criminal para identificar al comprador original y determinar si estaba vinculado a actividades transnacionales”.

Las autoridades no revelaron hacia qué organización criminal en México estaban destinadas las armas, aunque confirmaron que se trataba de un grupo con operaciones en ese país.

Gibes subrayó que frenar el tráfico de armas es una prioridad de la actual administración: “Tenemos la obligación de actuar con firmeza y tomar medidas coercitivas, ya sea mediante la interceptación, órdenes de registro u otros métodos”.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el trabajo coordinado de la administración de Donald Trump con el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.