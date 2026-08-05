Estados Unidos suspende importaciones de aguacate desde Michoacán

El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de todas sus actividades oficiales en el estado de Michoacán, tras recibir una amenaza contra intereses norteamericanos en la entidad.

La medida fue confirmada mediante una alerta de seguridad emitida por la Misión de Estados Unidos en México y afecta de manera directa a las operaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), responsables de supervisar la exportación de aguacate hacia el mercado estadounidense.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron la suspensión provisional de las importaciones de aguacate desde Michoacán. Especial

La decisión impacta de forma inmediata a la industria aguacatera, que depende de la presencia de los Oficiales Regulatorios del USDA para validar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó que únicamente se permite procesar la fruta recibida el 4 de agosto, siempre que haya sido inspeccionada por un oficial estadounidense. En cambio, el aguacate descargado el 5 de agosto solo puede almacenarse, sin autorización para su procesamiento ni embarque de exportación.

APEAM señaló que su Consejo Directivo y el Director General se trasladaron a la Ciudad de México para sostener reuniones con autoridades federales y gestionar acciones que reduzcan las afectaciones.

APEAM señaló que su Consejo Directivo y el Director General se trasladaron a la Ciudad de México para sostener reuniones con autoridades federales y gestionar acciones que reduzcan las afectaciones. Especial

La organización aseguró que dará seguimiento puntual a la situación y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes, informando de inmediato cualquier actualización relevante a sus asociados.

La Embajada de Estados Unidos en México confirmó la suspensión, aunque no detalló la naturaleza de la amenaza. Recordó que Michoacán se encuentra clasificado en la categoría “Nivel 4: No viajar”, la más alta en su sistema de alertas, debido a la inseguridad y la presencia de grupos delictivos.