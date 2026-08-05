EU anuncia nueva ofensiva contra líderes del CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una nueva serie de cinco acusaciones federales, incluyendo ampliaciones de procesos ya existentes, contra integrantes de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El anuncio incluye además más de 100 millones de dólares en recompensas dirigidas a los acusados y otros miembros de la red criminal, como parte de un esfuerzo renovado de Washington para desarticular a la organización fundada y antes liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la cifra de dinero que ofrece por la captura de Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho. Especial

La presentación se realizó en una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien subrayó la determinación del gobierno en llevar a los responsables ante la justicia.

Además, anunciamos hoy con el Departamento de Estado más de $100 millones en recompensas por información que conduzca al arresto no solo de los cinco que se desarchivaron hoy, sino también de tres casos previamente desarchivados contra miembros adicionales del CJNG."

“El gobierno de EU usará todas las herramientas para llevar a estos acusados ante a justicia, no importa dónde estén. Nunca permitieron a organizaciones terroristas extranjeras aprovecharse de nuestro país. Tenemos un trabajo importante por hacer y juntos lo terminaremos”

Nuevo liderazgo del CJNG

Durante el mismo evento, el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, confirmó que Juan Carlos Valencia González, hijastro de El Mencho, se ha convertido en el objetivo prioritario de la agencia antidrogas. Según la DEA, Valencia asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de Oseguera Cervantes en febrero de este año.

“La muerte del Mencho no terminó con el CJNG. Resalta la resiliencia de la organización y la amenaza continua que representa. Basados en inteligencia de la DEA, su nuevo líder, Juan Carlos Valencia González, hijastro del Mencho, ha tomado control del cártel. En nuestro mundo, El Pelón es la prioridad número uno de la DEA”.

El funcionario añadió que el CJNG mantiene una red criminal dedicada a la producción y distribución de drogas mortales, reforzada por la violencia y la corrupción en México. Según Cole, esta influencia incluye la protección de miembros del gobierno mexicano, quienes facilitarían el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia.

“Si trafica con drogas peligrosas, se beneficia del sufrimiento de los demás, o utiliza cargos públicos para proteger a los cárteles, esta es su advertencia: la DEA vendrá por usted."

El anuncio se realizó en conjunto con agencias federales como el FBI, la DEA, el Departamento de Justicia Criminal (DOJCrimDiv), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (StateINL).

Los Departamentos de Justicia y Estado remarcaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos coordinados para eliminar la estructura del CJNG, considerado por Washington como una Organización Terrorista Extranjera Designada.