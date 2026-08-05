¿Sin chamba? Se busca a cuidadores de gatos para residir en la isla de Syros

Viajar a una isla griega, convivir con decenas de gatos rescatados y recibir alojamiento gratuito con desayuno incluido es una oportunidad que ya comenzó a despertar el interés de quienes buscan experiencias diferentes en el extranjero. Aunque no se trata de un empleo remunerado, el programa de voluntariado en la isla de Syros, en el mar Egeo, representa una alternativa para amantes de los animales que desean combinar turismo, intercambio cultural y trabajo comunitario.

Las postulaciones para integrar el programa abrirán durante septiembre y estarán dirigidas a cubrir vacantes para 2027, informó el refugio responsable del proyecto.

El programa se desarrolla en un refugio dedicado al rescate y cuidado de gatos abandonados en la isla de Syros, una de las menos concurridas del archipiélago de las Cícladas.

Las personas seleccionadas recibirán alojamiento gratuito y desayuno diario durante su estancia. A cambio, deberán colaborar cinco horas al día en las actividades del refugio, además de contar con un día libre por semana para descansar o recorrer la isla.

Una vez concluidas las labores diarias, los voluntarios disponen del resto del tiempo para disfrutar de las playas, conocer la ciudad de Ermúpoli o explorar los senderos costeros de este destino del mar Egeo.

¿Qué actividades realizarán los voluntarios?

El refugio aclara que la experiencia va mucho más allá de convivir con gatos. Los participantes asumirán responsabilidades relacionadas con el bienestar de los animales y el mantenimiento de las instalaciones.

Entre las tareas diarias se encuentran alimentar a los gatos, cambiarles el agua, limpiar los espacios donde permanecen, administrar medicación básica cuando sea necesario siguiendo las indicaciones del refugio, socializar con los felinos y colaborar en las labores generales de mantenimiento.

La organización subraya que el compromiso con el cuidado de los animales es uno de los aspectos más importantes del programa.

Se busca a cuidadores de gatos para residir en la isla de Syros. Facebook/Great Destiny

Requisitos para participar en el voluntariado de Syros

La convocatoria está abierta para personas de distintos países, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el refugio.

Los aspirantes deben ser mayores de edad, contar con un nivel básico o intermedio de inglés para comunicarse con el equipo, tener una condición física adecuada para realizar las tareas diarias, sentirse cómodos conviviendo con gatos y permanecer durante el periodo acordado con la organización.

Asimismo, el refugio recuerda que se trata de un voluntariado y no de una oferta laboral con salario. La compensación consiste en alojamiento gratuito y desayuno, mientras que el resto de los gastos personales y los trámites migratorios deberán ser cubiertos y gestionados por cada participante.

Convocatoria abrirá en septiembre para viajar en 2027

Las solicitudes para las próximas plazas estarán disponibles a partir de septiembre a través de los canales oficiales del refugio.

Debido a que el número de lugares es limitado, la organización recomienda a los interesados mantenerse atentos a la apertura del proceso de inscripción y revisar con anticipación los requisitos de ingreso y permanencia en Grecia que correspondan según su nacionalidad.

Además de colaborar con el rescate de animales, los voluntarios tendrán la oportunidad de vivir durante varias semanas en uno de los destinos más tranquilos de Grecia.

Syros destaca por sus playas de aguas cristalinas, arquitectura neoclásica, calles tradicionales y un ambiente mucho menos saturado que otras islas griegas más conocidas.

El programa permite combinar el cuidado responsable de animales con la posibilidad de conocer la cultura local, disfrutar de la gastronomía griega y recorrer un entorno natural privilegiado, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes desean viajar al extranjero mientras participan en una causa enfocada en el bienestar animal.