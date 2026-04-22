Tigre se lanza contra el público en plena función de circo y desata el caos | VIDEO

Lo que era una noche de entretenimiento familiar por poco termina en tragedia en la ciudad rusa de Rostov del Don, cuando un tigre logró escapar durante una función de circo tras el colapso de la malla metálica que separaba a los animales del público.

El incidente ocurrió en plena actuación, protagonizada por dos domadores y tres tigres, y generó pánico entre los asistentes. La función transcurría con normalidad hasta que la estructura de seguridad, una malla suspendida de un aro de gran diámetro, se desplomó de manera inesperada. El derrumbe alteró a los felinos, que comenzaron a pelear entre sí en medio del escenario.

En un video publicado en redes sociales se puede observar a uno de los tigres aprovechó para saltar hacia la platea, desatando el miedo entre los espectadores. El público reaccionó con gritos y movimientos de huida, mientras un locutor del circo pedía mantener la calma y anunciaba que el personal estaba actuando para controlar la emergencia.

Los trabajadores del circo lograron evacuar rápidamente a los asistentes y, tras varios minutos de tensión, los domadores consiguieron reintroducir al tigre en un contenedor de transporte. El animal fue asegurado y devuelto a su jaula junto con los demás.

Autoridades investigan el caso

El circo evitó pronunciarse públicamente sobre lo sucedido. Sin embargo, al día siguiente, el Comité de Investigación de Rusia informó de la apertura de una investigación penal para determinar si se incumplieron las normas de seguridad.

“En estos momentos se llevan a cabo comprobaciones sobre el incidente. Se establecen las circunstancias del suceso. Tras la verificación se tomará una decisión conforme a la legislación vigente”, señalaron las autoridades.

También confirmaron que no hubo víctimas mortales ni personas lesionadas. Todos los animales fueron asegurados y devueltos a sus jaulas.