Casa Blanca asegura que Irán no rompió alto el fuego tras incautar dos buques

El presidente Donald Trump no considera que la incautación de dos buques en el estrecho de Ormuz por parte de Irán fuera una violación del alto el fuego, aseguró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

No, porque no eran buques estadounidenses, no eran buques israelíes. Eran dos barcos internacionales", declaró la portavoz a Fox News.

Tregua frágil bajo presión marítima

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán fue anunciado el 8 de abril por el presidente Donald Trump como una pausa inicial de dos semanas, con mediación de Pakistán. Entre sus condiciones centrales figuraban la reapertura segura del estrecho de Ormuz, el cese de ataques directos y la instalación de conversaciones políticas posteriores en Islamabad.

Sin embargo, la tregua quedó marcada desde el inicio por interpretaciones opuestas sobre su alcance y por denuncias cruzadas de incumplimientos.

Washington dijo que los buques no eran estadounidenses. REUTERS

La Casa Blanca sostuvo este miércoles que la incautación de dos buques comerciales por parte de Irán no constituye una violación del acuerdo, al argumentar que las embarcaciones no eran estadounidenses ni israelíes.

Teherán, por su parte, aseguró que actuó por presuntas infracciones marítimas, entre ellas navegación sin permisos y alteración de sistemas de rastreo, una justificación que ha sido usada anteriormente en disputas navales en la zona.

Pese al cese de hostilidades formales, la situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo altamente inestable. Datos marítimos citados por medios estadounidenses mostraron que, en los primeros días de la tregua, el tránsito de buques permaneció muy por debajo de los niveles normales.

Varias navieras han retrasado rutas o desviado trayectos por temor a inspecciones, capturas o nuevos incidentes armados.

El estrecho de Ormuz mantiene un peso estratégico decisivo para la economía global, ya que por ese corredor pasa alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.

Cada episodio de tensión impacta de inmediato en los precios energéticos y en los seguros marítimos, por lo que gobiernos y mercados siguen atentos a cualquier señal de escalada entre Washington y Teherán.

Los precios del petróleo subieron el miércoles luego de que la extensión del presidente Donald Trump de la tregua con Irán no compensara el prolongado doble bloqueo del estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para junio, la referencia mundial, subió un 3.48 POR CIENTO hasta 101.91 dólares. Es la primera vez en más de dos semanas que cierra por encima de los 100 dólares.

Con información de AFP.