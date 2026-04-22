Ataques israelíes hieren a periodista y deja bajo los escombros a otra en Líbano

Los ataques israelíes registrados este miércoles en el sur del Líbano dejaron a una periodista herida y a otra atrapada bajo los escombros, mientras los equipos de rescate enfrentaban dificultades para llegar hasta ella debido al fuego israelí, según informaron el Ministerio de Salud libanés, mandos militares y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

El ejército israelí reconoció en un comunicado haber recibido reportes de que dos periodistas resultaron afectados por sus ataques, aunque negó haber obstaculizado el acceso de los equipos de emergencia a la zona.

Las afectadas son la periodista Amal Khalil y la fotógrafa independiente Zeinab Faraj, quienes cubrían los acontecimientos cerca de la localidad de al-Tayri. De acuerdo con las autoridades libanesas, el vehículo que circulaba delante de ellas fue alcanzado por un ataque israelí. Al intentar refugiarse en una vivienda cercana, esta también fue impactada.

Los equipos de rescate lograron sacar a Faraj, quien sufrió una herida en la cabeza, según explicó Elsy Moufarrej, presidenta del Sindicato de Periodistas del Líbano. Sin embargo, cuando intentaron regresar para auxiliar a Khalil, el ejército israelí lanzó una granada sónica que bloqueó el acceso al edificio dañado, de acuerdo con Moufarrej y fuentes militares.

El Ministerio de Salud denunció que las fuerzas israelíes “impidieron la finalización de la misión humanitaria al disparar una granada sónica y munición real contra la ambulancia”. Los rescatistas pudieron volver al lugar unas cuatro horas después del ataque inicial, pero el paradero de Khalil seguía sin confirmarse.

Medios estatales libaneses informaron que dos personas murieron en el primer ataque contra el automóvil, aunque Reuters no pudo verificar de inmediato la identidad de las víctimas.

Por su parte, el ejército israelí aseguró que había identificado dos vehículos que salieron de una instalación militar utilizada por Hezbolá y cruzaron lo que denomina su “línea de defensa avanzada”, en el sur del Líbano. Según su versión, los automóviles se acercaron a sus soldados de manera que representaban una amenaza inmediata, por lo que atacaron uno de los vehículos y posteriormente un edificio cercano. El ejército israelí insistió en que no dirige sus ataques contra periodistas.

En marzo, un ataque aéreo israelí mató a tres periodistas en el sur del Líbano, y el ejército reconoció haber apuntado contra uno de ellos.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta al ataque de Hezbolá del 2 de marzo, más de 2.400 personas han perdido la vida en el Líbano, según cifras oficiales. Israel mantiene ocupada una franja de territorio en la frontera, alegando que su objetivo es crear una zona de amortiguación para proteger el norte de su país de los ataques del grupo libanés, que ha lanzado cientos de cohetes durante el conflicto.

Con información de Reuters.