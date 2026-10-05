EU prueba tecnología de guerra para frenar drones en la frontera con México

El Comando Norte informó que desplegó el operativo Falcon Peak (La cima del halcón) en el que por primera vez prueba con nuevas tecnologías contra drones en la frontera con México, luego de presuntamente registrar más de 370 incursiones en los últimos 30 días.

El mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta para la frontera, dijo este fin de semana que “en los últimos 30 días ha habido 378 detecciones, 75 retrocesos (instancias cuando un dispositivo anti drones desconecta un avión no tripulado de su operador, enviándolo automáticamente a casa), 15 “compromisos” (también conocidos como derribos de drones) y una captura de un avión no tripulado adversario que cruza la frontera”.

El dirigente dio sus declaraciones en encuentro con fabricantes de nuevas tecnologías a probarse en la frontera para derribar o desactivar drones.

La operación “a gran escala, está diseñada para demostrar, refinar y conectar capacidades que contrarrestan los drones pequeños y hostiles en terrenos desérticos, y por primera vez, aquellos que amenazan a Estados Unidos a lo largo de la frontera”, explicó la portavoz del Comando Norte, Becky Farmer al hablar de la operación.

“Ver a simple vista es realmente difícil, y para cuando tus ojos lo vean, podría ser demasiado tarde para hacer algo al respecto”, dijo la vocera.

Luego de la etapa de pruebas de nuevas tecnologías, el Pentágono decidirá con qué empresas suscribe contratos.

Aunque el Pentágono ha empleado drones para operaciones en el extranjero, de acuerdo con fuentes del Northcom esta es la primera vez que busca usar ese mismo de tecnología para acciones defensivas.

La agencia Reuters informó este lunes que el Pentágono se basa en la experiencia de la guerra en Ucrania.

“Los planificadores militares están compitiendo para seguir el ritmo de las lecciones de Ucrania, donde los drones han transformado el campo de batalla y han impulsado la rápida innovación tanto en sistemas ofensivos como defensivos”, informó.

El cambio con Falcon Peak es unir a drones ofensivos otro drones interceptores, además del equipo desde tierra.