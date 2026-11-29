España vive una jornada electoral histórica marcada por una elevada participación ciudadana y la posibilidad de un cambio político que podría llevar a la ultraderecha al Gobierno por primera vez desde el fin de la dictadura franquista.

En las elecciones legislativas anticipadas de este domingo, más del 68% de los electores residentes en España había votado a las 17:00 GMT, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior. La cifra representa el nivel de participación más alto registrado en los últimos 40 años para esa hora, en una contienda que mantiene bajo presión al presidente socialista Pedro Sánchez, después de más de ocho años en el poder.

La movilización refleja la importancia de unos comicios marcados por la polarización política, el descontento social y las diferencias sobre la economía, la migración y la gestión del Gobierno.

El resultado también tiene implicaciones para Europa, donde el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha ha modificado el panorama político. Una eventual alianza entre el Partido Popular (PP) y Vox podría representar un giro significativo en la política española.

El presidente socialista Pedro Sánchez, de 54 años, convocó elecciones anticipadas ante las dificultades para impulsar sus reformas en un Parlamento fragmentado y después de enfrentar diversos cuestionamientos políticos y judiciales.

Su gestión ha estado marcada por investigaciones que involucran a antiguos colaboradores y familiares, además de dos graves accidentes ferroviarios que colocaron la actuación de su Gobierno bajo escrutinio público.

A estos problemas se suma la crisis de acceso a la vivienda, uno de los principales motivos de preocupación entre los españoles, pese a que la economía del país mantiene un crecimiento superior al promedio europeo.

La migración también se convirtió en un asunto central de la campaña, especialmente por las llegadas de migrantes a Canarias y la situación registrada en Ceuta, enclave español en el norte de África.

Tras emitir su voto en Madrid, Sánchez llamó a los ciudadanos a participar masivamente y sostuvo que la movilización enviaría un mensaje sobre la orientación del próximo Ejecutivo.

El mandatario defendió la continuidad de sus políticas y advirtió sobre lo que considera un riesgo de involución si la derecha logra hacerse con el Gobierno.

Partido Popular encabeza las preferencias; necesita a Vox

Las encuestas previas a la jornada electoral colocan al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo como favorito para ganar los comicios. Sin embargo, las proyecciones apuntan a que la formación conservadora necesitaría el respaldo de Vox para conseguir una mayoría parlamentaria.

Feijóo, de 65 años, busca llegar al Palacio de la Moncloa después de no conseguirlo en las elecciones de 2023. Durante la campaña, mantuvo fuertes críticas contra los escándalos de corrupción que han afectado al entorno del Gobierno socialista.

Al acudir a votar en Madrid, el dirigente del PP pidió a los ciudadanos que ejercieran su derecho al sufragio con memoria sobre la situación política del país y aseguró que España tomaría una decisión definitiva.

La posibilidad de un acuerdo con Vox constituye uno de los principales factores de incertidumbre, ya que ninguna de las dos formaciones tendría garantizada por sí sola la mayoría absoluta.

Vox gana terreno… la ultraderecha ante oportunidad histórica

El crecimiento de Vox, encabezado por Santiago Abascal, representa uno de los elementos centrales de estas elecciones. La formación ha capitalizado el descontento social y el rechazo a las políticas migratorias del Gobierno, con especial avance entre los sectores jóvenes.

Abascal también llamó a una participación masiva y pidió que los españoles pudieran votar sin miedo.

La posibilidad de que Vox forme parte del próximo Ejecutivo adquiere una dimensión histórica si se considera que España no ha tenido un Gobierno de extrema derecha desde el final de la dictadura de Francisco Franco, fallecido en 1975.

El eventual acceso de esta formación al poder dependerá de los resultados parlamentarios y de las negociaciones que se produzcan después de conocerse el reparto de escaños.

Migración, uno de los temas centrales de las elecciones españolas

La política migratoria se convirtió en uno de los principales puntos de confrontación entre los partidos. En España, aproximadamente uno de cada cinco habitantes nació en el extranjero, una realidad demográfica que ha colocado el debate migratorio en el centro de la discusión pública.

Vox relaciona la llegada de migrantes con problemas de inseguridad, acceso a la vivienda y presión sobre los servicios públicos. Entre sus propuestas figura un programa de denominada «remigración», que plantea expulsar a extranjeros en situación irregular y a otros grupos que, según los criterios de la formación, no contribuyen a la economía.

En contraste, el Gobierno de Sánchez defiende la aportación de la migración al desarrollo económico y ha impulsado un proceso extraordinario de regularización para extranjeros que permanecen a la espera de una resolución administrativa.

Estas diferencias han profundizado la confrontación entre la izquierda y la derecha, convirtiendo la política migratoria en uno de los asuntos determinantes para el electorado.