El socialista Pedro Sánchez llamó a los españoles a votar "en masa" este domingo para desafiar los pronósticos que dan la victoria a la derecha y dejan a la extrema derecha a las puertas del gobierno por primera vez desde el regreso de la democracia.

Un cambio de signo político en España reforzaría el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa, donde Sánchez se ha erigido en una de las voces más visibles de la izquierda por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Es muy importante no solo para España, sino también para Europa", aseveró el presidente del Gobierno español en unas declaraciones en inglés tras votar en Madrid, al pedir "votar en masa" en estas legislativas para enviar "un mensaje claro sobre cuál va a ser la orientación" del nuevo Ejecutivo.

"Cuanto mayor sea esa movilización (...) mayor fuerza tendrá el Gobierno para continuar haciendo sus políticas durante los próximos cuatro años", remarcó con optimismo Sánchez, quien reivindica los avances sociales frente a la "involución" que implicaría a su juicio un gobierno de la oposición.

La mayoría de los sondeos auguran no obstante una victoria del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, aunque necesitaría previsiblemente el apoyo del partido de extrema derecha Vox para gobernar.

Tras votar en la capital española, Feijóo, muy crítico de los escándalos de corrupción del Gobierno, pidió a los españoles que "voten con memoria". "España va a tomar una decisión inapelable" esta jornada, agregó.

En las mesas electorales, que estarán abiertas hasta las 19H00 GMT, están llamados a votar 38,6 millones de españoles.

Crisis

Sánchez llega a estas elecciones tras más de ocho años en el poder muy desgastado por los casos de corrupción en su entorno y el malestar por la crisis de la vivienda.

Consumado superviviente político, Sánchez, de 54 años, adelantó los comicios ante la creciente dificultad para sacar adelante sus reformas en un Parlamento fragmentado.

Pero la crisis de la vivienda, especialmente entre los jóvenes, ha empañado el buen desempeño de una economía que crece por encima de la media europea.

A ello se suman las investigaciones judiciales que afectan a antiguos colaboradores y a familiares del presidente, y dos graves accidentes ferroviarios que han puesto la gestión del Gobierno bajo escrutinio.

La llegada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta en julio y el reciente repunte de las llegadas a Canarias han situado además la migración en el centro del debate electoral.

La extrema derecha, ¿a las puertas del poder?

Feijóo, de 65 años, aspira a llegar al Palacio de la Moncloa tras haber ganado las elecciones de 2023 sin conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar.

Esta vez, el ascenso de Vox podría cambiar el escenario.

Liderado por Santiago Abascal, el partido de extrema derecha ha sabido capitalizar el descontento social y el creciente rechazo a la migración, ganando terreno particularmente entre los jóvenes.

Más de medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, la posibilidad de que la extrema derecha acceda al Ejecutivo español supondría un punto de inflexión en el país.

Vox defiende un endurecimiento radical de la política migratoria, la derogación de varias leyes de igualdad y una recentralización del Estado.

La batalla por la migración

En un país donde uno de cada cinco habitantes nació en el extranjero, Vox ha vinculado la migración a la inseguridad, la crisis de la vivienda y la presión sobre los servicios públicos.

El partido de Abascal aboga por un plan de "remigración", para expulsar a los extranjeros en situación irregular y aquellos que, a su juicio, no contribuyen a la economía española.

Sánchez reivindica, en cambio, la contribución de la migración a la prosperidad de un país con una población cada vez más envejecida.

Miles de extranjeros siguen pendientes de la resolución de sus solicitudes de regularización en un proceso extraordinario impulsado por el Gobierno socialista.

Los españoles renuevan los 350 diputados del Congreso, y si ninguno de los bloques se asegura 176 escaños para obtener mayoría absoluta, España podría afrontar arduas negociaciones para formar gobierno.