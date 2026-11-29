Los colegios electorales de España cerraron este domingo a las 20:00 horas locales (19:00 GMT) en la mayor parte del país, tras una jornada de elecciones generales marcada por una elevada participación y la expectativa de un cambio en el Gobierno. El primer sondeo difundido al término de la votación coloca al Partido Popular (PP) como la fuerza más votada, por delante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por el presidente Pedro Sánchez.

La encuesta elaborada por Sigma Dos para RTVE y la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) estima que el PP obtendría entre 129 y 134 diputados, mientras que Vox alcanzaría de 44 a 48 representantes en el Congreso.

En conjunto, ambas formaciones sumarían entre 173 y 182 escaños, una horquilla que incluye la mayoría absoluta de 176 diputados. El resultado definitivo dependerá de la posición que alcance cada partido dentro de las proyecciones y del reparto final de los asientos.

En Canarias, donde existe una diferencia horaria de una hora respecto de la península, los centros de votación permanecieron abiertos hasta las 20:00 GMT.

PP supera al PSOE en la encuesta de cierre

El sondeo atribuye al PP una ventaja de 3.4 puntos porcentuales sobre el PSOE. La formación socialista obtendría entre 119 y 124 escaños, frente a los 121 diputados que consiguió en las elecciones generales de 2023.

La proyección deja abierta la posibilidad de que el partido de Sánchez mejore ligeramente su representación si alcanza el extremo superior de la estimación, aunque también podría perder dos escaños respecto de los comicios anteriores.

Por su parte, la suma del voto estimado para el PP y Vox alcanzaría el 48.4%, de acuerdo con los datos difundidos al cierre de las urnas. La participación estimada por el estudio se sitúa en 76.9%.

Mayoría absoluta depende de los escaños de PP y Vox

El Congreso de los Diputados está integrado por 350 representantes, por lo que una mayoría absoluta requiere al menos 176 escaños. La proyección de Sigma Dos sitúa a PP y Vox en un rango que va de tres diputados por debajo a seis por encima de ese umbral.

A esa suma se añadirían los dos escaños que el sondeo atribuye a la coalición PP-UPN en Navarra. Con ellos, el bloque podría alcanzar entre 175 y 184 representantes, según el extremo de las horquillas que finalmente se confirme.

La cifra será determinante para las negociaciones posteriores a las elecciones y para definir los apoyos necesarios en una eventual investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Así quedarían las fuerzas políticas

La encuesta también anticipa cambios en la composición del Congreso. Frente Amplio, la candidatura encabezada por Ada Colau, obtendría entre 10 y 11 diputados, una caída considerable frente a los 31 escaños que consiguió Sumar en 2023.

Entre las formaciones independentistas catalanas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) podría subir de siete a entre nueve y diez representantes. En contraste, Junts perdería presencia y pasaría de siete a una horquilla de cuatro o cinco diputados.

En el País Vasco, EH Bildu avanzaría de seis a entre siete y ocho escaños, mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) bajaría de cinco a entre dos y tres.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) obtendría dos representantes, uno más que en los comicios anteriores, y Coalición Canaria conservaría un escaño. La proyección también contempla la entrada de Adelante Andalucía, con una estimación de cuatro a cinco diputados.

Participación electoral supera el registro de 2023

La jornada electoral registró una afluencia superior a la de las elecciones generales de julio de 2023. A las 18:00 horas, la participación se situaba en torno al 68%, frente al 53.1% registrado a la misma hora en los comicios anteriores.

El dato parcial anticipó una movilización mayor del electorado, aunque no permite determinar por sí solo qué partidos resultaron beneficiados.

Las cifras difundidas por Sigma Dos son estimaciones de una encuesta y no resultados oficiales. La distribución definitiva de los 350 escaños dependerá del escrutinio de los votos emitidos en las distintas circunscripciones españolas.