La participación en las elecciones generales de España alcanzó el 45% a las 14:00 horas, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio del Interior, con el 95.2% de las mesas analizadas y sin contabilizar el voto por correo.

La cifra representa un incremento de 5.2 puntos porcentuales respecto a los comicios de julio de 2023, cuando la participación a esa misma hora se situó en 40.48%.

El avance de la afluencia a las urnas marca una diferencia respecto a la anterior convocatoria y se produce en una jornada electoral en la que las previsiones apuntan a una mayor movilización del electorado residente en España.

Las estimaciones de NC Report sitúan la participación final en el 74.9%, frente al 71% registrado en las elecciones generales de 2023.

De cumplirse esta proyección, cerca de 27 millones de españoles acudirían a votar, aproximadamente dos millones más que en los comicios celebrados en julio de aquel año.

Según el análisis, alrededor de dos tercios del aumento corresponderían a ciudadanos que participaron en las elecciones anteriores y ahora regresarían a las urnas. El tercio restante estaría integrado por jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad desde la última convocatoria.

PP y Vox con parte del voto de nuevos participantes

Las proyecciones electorales también muestran cambios en las preferencias de quienes no votaron en 2023 y ahora consideran participar.

De acuerdo con NC Report, el 58.2% de los antiguos abstencionistas que acudirían a votar respaldaría al Partido Popular (PP) o a Vox. En contraste, el 32.1% optaría por el PSOE o el Frente Amplio.

Las estimaciones también reflejan movimientos entre quienes participaron en los anteriores comicios. Alrededor de 1.1 millones de antiguos votantes de izquierda considerarían respaldar ahora a alguna formación de derecha, mientras que otros 1.2 millones de electores que apoyaron al PSOE y Sumar en 2023 se inclinarían por la abstención.

Los datos de NC Report muestran una variación en el respaldo estimado de los principales bloques políticos.

En las elecciones de 2023, el PP y Vox consiguieron conjuntamente 11.3 millones de votos, mientras que el PSOE y Sumar alcanzaron 10.9 millones.

Para esta convocatoria, las estimaciones elevan el respaldo de las formaciones de derecha a 13.6 millones de votos. Por su parte, el PSOE y el Frente Amplio sumarían 9.4 millones, según el mismo análisis.

Estas cifras corresponden a proyecciones y no a resultados oficiales. Su evolución dependerá de la participación definitiva y del comportamiento de los electores durante el cierre de la jornada.

PSOE reduce distancia con el PP durante la campaña

Otro de los elementos señalados en el análisis es la evolución del PSOE, que habría conseguido reducir la distancia respecto al Partido Popular mediante una mayor concentración del voto dentro de su espacio político.

Las estimaciones indican que el partido reúne casi ocho de cada diez sufragios previstos en su bloque ideológico.

Durante la última semana de campaña, cuando ya estaba prohibida la publicación de encuestas, los seguimientos internos de los partidos se mantuvieron relativamente estables, aunque con una ligera tendencia a la baja para Vox.