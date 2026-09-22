Concluye la Operación Binacional “Águila Alta”

Con un saldo de cinco drones inhabilitados por parte del Ejército México, cuando cruzó la frontera de Estados Unidos a México; una persona detenida y un arma de fuego asegurada con cargadores y cartuchos, concluyó la Operación Binacional “Águila Alta”, que se realizó del 7 al 21 de septiembre del presente año.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) indicó que esta acción se desplegó en el marco de los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación (BIG) México-Estados Unidos.

Las acciones se realizaron en la zona fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California, con el objetivo de inhibir de drones de características comerciales utilizados por la delincuencia organizada para el tráfico de drogas y personas.

La Defensa indicó que la persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica, así como realizar las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.

El comandante de la Segunda Zona Militar, con sede en Tijuana, general Daniel Gallegos Acevedo, encabezó una reunión binacional con autoridades estadounidenses, para evaluar los resultados de la operación “Águila Alta”.

Se explicó que con estos trabajos se permitió disuadir las actividades de los grupos delincuenciales en la frontera común, fortalecer los protocolos de comunicación y el intercambio de información entre las autoridades en favor de la seguridad fronteriza.