Un tiroteo en un restaurante McDonald’s de Cortez, Colorado, dejó tres jóvenes muertos y una persona herida durante la madrugada de este domingo, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Cortez, el ataque ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada en el establecimiento ubicado en 1322 East Main Street.

Las autoridades identificaron a las tres víctimas mortales como John Haselroth, de 18 años; Esperanza Martínez, de 20 años, y Dakota Townsend, también de 18 años.

Una cuarta persona sobrevivió al ataque y fue trasladada al Hospital Southwest Memorial, donde recibió atención médica. Posteriormente, fue dada de alta, informó la corporación policial.

Identifican al sospechoso del tiroteo en Cortez

La Policía identificó a Isaiah Cordova, de 24 años, como el sospechoso del tiroteo registrado en el McDonald’s.

Tras el ataque, se desplegó una búsqueda coordinada en la que participaron distintas agencias policiales y de emergencia para localizarlo.

De acuerdo con el reporte oficial, Cordova fue encontrado muerto en una zona remota del condado de Montezuma, en Colorado.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre las circunstancias de su muerte ni han confirmado el posible motivo del ataque.

Investigación continúa tras el ataque en McDonald’s

El Departamento de Policía de Cortez mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo que cobró la vida de tres jóvenes.

Las autoridades tampoco han divulgado información adicional sobre la relación entre las víctimas y el sospechoso, por lo que continúan las indagatorias para determinar qué ocurrió antes del ataque.

El caso ha movilizado a distintas corporaciones de seguridad y servicios de emergencia de la región.

La Policía de Cortez solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que ayude a esclarecer los hechos.

Las personas que tengan datos relacionados con el tiroteo en McDonald’s de Cortez, Colorado, pueden comunicarse con el Departamento de Policía al teléfono 970-565-8441.

También es posible enviar información de manera anónima mediante la aplicación móvil CrimeWatch o a través del sitio oficial CortezPD.org.