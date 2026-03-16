EU despliega tropas adicionales en Oriente Medio

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aprobó una petición del Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM, por sus siglas en inglés) para desplegar un “grupo anfibio de respuesta rápida” en Oriente Medio, según funcionarios del gobierno de la Unión Americana.

La operación implica el traslado de una flota compuesta por un buque de asalto, dos buques de transporte y una embarcación de servicio, que alberga a una fuerza de desembarco de típicamente 5 mil soldados.

Medios estadounidenses han reportado que se ordenó el despliegue de una unidad expedicionaria de la Marina (MEU, por sus siglas en inglés) de 2200 soldados, identificada como la MEU 31, que se encuentra actualmente en Okinawa, Japón, y será trasladada a la región. Las MEU son fuerzas flexibles, autosuficientes y de reacción rápida que se despliegan a bordo de buques de asalto anfibio para dar respuesta inmediata ante cualquier crisis.

El buque USS Tripoli, que transporta a esta unidad, tardará hasta dos semanas en llegar al mar Pérsico, lo que indicaría que se contempla que la guerra podría prolongarse, al menos, hasta abril.

La decisión no garantiza que se haya ordenado un despliegue inmediato de las tropas estadounidenses en suelo iraní, pero le da a Estados Unidos la opción de disponer de más efectivos para operaciones terrestres.

Además, podría ser utilizada para responder a los ataques iraníes contra el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.

Parálisis en el Golfo Pérsico: a base de ataques al tránsito marítimo, Irán está provocando estragos a la economía mundial

Los primeros indicios que se tuvieron de una escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, fue el aumento de la presencia marítima de Estados Unidos alrededor del Golfo Pérsico.

En paralelo a las negociaciones que se están llevando a cabo a finales de febrero entre los equipos diplomáticos de Teherán y Washington sobre el programa nuclear iraní, Estados Unidos ejecutó el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003, con el objetivo de ejercer “máxima presión” sobre los iraníes para que aceptaran todas sus condiciones sobre el acuerdo nuclear.

Centrado alrededor de Irán, para este despliegue se movilizaron a 40 mil a 50 mil tropas de las bases en la región, docenas de aviones y dos de los buques de guerra más importantes del Ejército estadounidense: el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, que es considerado el portaaviones más grande del mundo.

Esta movilización escaló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntamente contra Irán, dando así inicio al actual conflicto que se ha desatado por todo Medio Oriente.

Desde los primeros días de enfrentamientos, Irán bloqueó el tráfico del estrecho de Ormuz, que controla junto con Omán. Esto ha tenido enormes repercusiones económicas alrededor del mundo, ya que por ahí transita normalmente el 20% del comercio mundial de hidrocarburos. La disrupción del transporte marítimo de combustible ha disparado el precio del crudo por más del 25 por ciento.

El ejército de la República Islámica ha además lanzado una serie de ataques contra todo navío que intente cruzar el estrecho. Varios buques petroleros y barcos de carga han sido hundidos por misiles y drones iraníes, lo que ha dejado a las embarcaciones en fuego y a las tripulaciones varadas.

El 6 de marzo, en un intento de calmar el pánico que se había generado por este choque petrolero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que iba a “asegurar el flujo libre de energía por el mundo” gracias a un plan de reaseguro y sugirió que buques de la Marina estadunidense escoltar a las embarcaciones que busquen cruzar el estrecho.

El martes pasado, el secretario de Energía estadunidense, Chris Wright afirmó en una publicación de X borrada posteriormente que "la Marina de Estados Unidos ha exitosamente escoltado a un petrolero a través del estrecho de Ormuz con el fin de asegurar el flujo de petróleo hacia los mercados globales".

La publicación fue rápidamente retirada de redes. Después de ser cuestionada al respecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt negó que la Marina haya por el momento escoltado a una embarcación para atravesar la vía marítima controlada por Irán. Esto genero mucha volatilidad en los mercados energéticos con los precios del crudo estadunidenses cayendo de un 17 por ciento.

De igual manera, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, negó que un buque estadunidense o una embarcación petrolera hubieran cruzado el estrecho de Ormuz sin percances.

El presidente estadunidense ha llamado también a la formación de una coalición naval internacional que se uniera a los esfuerzos de la Marina de Estados Unidos para desplegar buques de guerra capaces de asegurar el control del estrecho. Sin embargo, ninguno de los países aliados que Trump invitó ha hecho promesas de sumarse a dicha operación y las aseguradoras internaciones continúan a rechazar peticiones de acompañamiento por buques buscando transitar por el estrecho. Los gobiernos de Reino Unido, Alemania y de Grecia, España, Italia, Francia, Países Bajos, Finlandia Australia y Japón anunciaron hoy que no darán más apoyo militar a ninguna operación en este conflicto, ni siquiera para abrir el estrecho de Ormuz con fuerza militar.

La negativa de un reanudo del transito marítimo vino también de parte del gobierno de la República Islámica. Durante su primer discurso público después de asumir el cargo, el nuevo Ayatollah Mojtaba Jamenei reiteró la decisión de su padre de cerrar el estrecho y aseguró que Irán seguiría atacando a cualquier embarcación que intentara atravesarlo.

Sin embargo, en una entrevista con AFP, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Mayid Tajt, declaró el jueves que algunos países solicitaron autorización para utilizar esta vía y que Irán había "cooperado con ellos". Una fuente de Reuters afirmó que el gobierno iraní autorizó el tránsito de buques transportando gas natural licuado provenientes de India por el estrecho.

Negó las acusaciones del presidente Donald Trump, quien había declarado que Irán había comenzado a poner minas explosivas a lo largo del estrecho. No obstante, reiteró que considera que los países que participaron o apoyaron en la agresión estadunidense o israelí "no deberían beneficiarse de un paso seguro" por la vía marítima controlada por Irán.

Este lunes, el petrolero paquistaní Aframax Karachi, cargado con crudo emiratí, se convirtió en la primera embarcación no iraní en atravesar el estrecho de Ormuz con su sistema automático de transpondedor activado, informó MarineTraffic, una plataforma para el seguimiento de barcos en tiempo real a través de su cuenta de X. Esto alimentó esperanzas de una posible reapertura del estratégico estrecho y empujó los precios del petróleo hacia abajo por más de un 5 por ciento.