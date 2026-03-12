Irán autorizó a buques de algunos países a cruzar el estrecho de Ormuz

Irán informó que permitiría el paso de buques de algunos países cruzar el estrecho de Ormuz. El viceministro de Relaciones Exteriores, Mayid Tajt Ravanchi, aseguró que la decisión se debía a que ya que la vía marítima ha permanecido efectivamente cerrada durante la guerra con Estados Unidos e Israel.

Teherán mantiene en gran medida bloqueado el paso de los barcos por el estrecho, pero el alto funcionario afirmó durante una entrevista con AFP que algunos países pidieron autorización para usar esta vía e Irán "cooperó con ellos".

Consideramos que los países que se unieron a la agresión no deberían beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz", destacó Tajt Ravanchi, quien desmintió los reportes de que la república islámica haya colocado minas en este paso estratégico para el tránsito de petróleo y gas.

Asimismo, el viceministro explicó que Irán quiere asegurarse de que no se le imponga otra guerra en el futuro.

Cuando comenzó la guerra el pasado mes de junio, tras 12 días se produjo el llamado cese de las hostilidades... pero después de ocho o nueve meses, se reagruparon y volvieron a hacerlo", dijo, refiriéndose a Estados Unidos e Israel.

"No queremos que se nos trate así de nuevo en el futuro", sentenció.

Tras aquella guerra de 12 días, en junio de 2025, este 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, matando a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desencadenando una guerra que se extendió por todo Oriente Medio.

Irán respondió atacando los intereses de Israel y Estados Unidos en toda la región.

"Antes de que comenzara la guerra, en diferentes ocasiones, informamos a nuestros vecinos de que si Estados Unidos participaba en una agresión contra Irán, todos los activos y todas las bases estadounidenses serían objetivos legítimos para Irán", afirmó Tajt Ravanchi.

"Estamos actuando en defensa propia. Seguiremos actuando en defensa propia durante el tiempo que sea necesario", aseguró.

Escota estadunidense

Por su parte, la Marina de Estados Unidos volvió a decir que, quizás apoyada por una coalición internacional, podría escoltar a los buques a través del estrecho de Ormuz cuando sea militarmente posible, dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent en una entrevista concedida el jueves a Sky News.

Creo que, tan pronto como sea militarmente posible, la Marina de Estados Unidos, quizás con una coalición internacional, escoltará a los buques", afirmó Bessent.

El plan de escoltar a los barcos se pondrá en marcha tan pronto como Estados Unidos tenga "el control total del espacio aéreo y (...) las capacidades de reposición (de Irán) de los misiles se hayan degradado por completo", agregó.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán han agravado la tensión regional y han paralizado el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido flujos vitales de petróleo y gas de Oriente Medio y ha provocado un aumento de los precios de la energía.

Aumentando los riesgos para la economía mundial, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha dicho que bloqueará los envíos de petróleo desde el Golfo a menos que cesen los ataques de Estados Unidos e Israel.

Con información de AFP y Reuters.