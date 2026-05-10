Tras sufrir la pérdida de sus hijos por lo que consideran culpa de las redes sociales y los chatbots, estas mamás lucharon para exigir una mejor regulación de estas plataformas y lograron sentar medidas pioneras.

Australia prohibió en diciembre del año pasado a millones de adolescentes acceder a redes sociales, con una ley inédita en el mundo con la que esperaba “retomar el control” en manos de los poderosos gigantes tecnológicos.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y Reddit tienen prohibido crear o mantener las cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, al igual que, Twitch, Threads y X.

Siguiendo el ejemplo de Australia, pero también los casos de Mia Bannister, Emmanuelle Pouédras y Megan García, países como Estados Unidos, Francia, Noruega y Canadá, buscan mayor regulación de las redes sociales y los chats de inteligencia artificial para prevenir el bullying y el suicidio entre menores de edad.

Foto: Pixabay

“TikTok sabía que mi hijo no estaba bien”; el caso de Clément en Francia

Clément, de 15 años, había empezado su antepenúltimo año de secundaria en septiembre de 2024, cuando se quitó la vida saltando de un puente en Bretaña, Francia.

Los gendarmes cerraron rápidamente la investigación sin examinar el celular del adolescente, lamentó su madre Emmanuelle Pouédras, que luchó por reabrirla.

Tras el revés, esta comerciante de 55 años investigó por su cuenta. Durante meses, intentó en vano contactar con las plataformas para averiguar si su hijo había sido víctima de ciberacoso y encontró “rastros” en Whatsapp en una copia de seguridad.

Entre los mensajes halló en un grupo de Whatsapp el mensaje “¿Ya terminaste tu suicidio de mierda?”, que recibió el adolescente antes de morir.

Poco a poco, Emmanuelle descubrió que su hijo tenía una cuenta de Snapchat, Discord, Instagram y TikTok. La mujer contactó a estas cuatro plataformas para acceder a los datos, pero sólo obtuvo “respuestas parciales”.

La mayoría de los videos que le recomendaba TikTok “lo incitaban a morir, le decían que no le importa a nadie”, explicó la madre. En su opinión, esto “exacerbó” la angustia de su hijo y lo sumió en una “espiral”.

TikTok sabía que él no estaba bien, TikTok no hizo nada y no nos está ayudando a hallar la verdad”, afirmó a AFP.

Los padres de Clément presentaron una denuncia ante la fiscalía por “incitación al suicidio”, “puesta en peligro de la vida ajena”, “complicidad en ciberacoso” y “omisión de socorro”.

Pouédras además escribió al presidente francés Emmanuel Macron para contarle que su hijo era “una víctima más de las redes sociales”. Tras conocer el caso, el mandatario presionó al Parlamento para aprobar una ley que prohíba las redes antes de los 15 años y proteger la salud mental de los niños.

Un celular, “la peor arma que podemos darles”; el caso de Ollie en Australia

La piel de Mia Bannister está tatuada en homenaje a su hijo Ollie. Su suicidio tras sufrir acoso en línea empujó a esta madre australiana a luchar por la primera ley del mundo para prohibir las redes sociales a los niños.

Era mi mejor amigo”, dijo a AFP con la mirada fija en el contorno tatuado en negro de una madre que sostiene un corazón roto. “Era mi mundo”.

Ollie sufrió acoso en línea y tenía acceso al contenido de aplicaciones como TikTok, Snapchat o YouTube que fomentaban la anorexia, contra la que también luchaba.

Era madre soltera, trabajando a jornada completa, intentando mantener un techo, sin realmente entender ni en qué plataformas está ni cómo funcionan”, explicó.

Para ella, la responsabilidad es de los gigantes tecnológicos: “Son sus plataformas y su contenido sin filtro y descontrolado”. Cuando los padres dan a su hijo un teléfono, le dan “la peor arma que podríamos entregarles”, manifestó.

La nueva ley en Australia que prohíbe algunas redes a los menores de 16 años, llega tarde para Mia, que canaliza su dolor explicando la historia de Ollie a través de su organización benéfica.

Con ello busca crear conciencia sobre cómo funcionará la ley sobre redes sociales.

Lo hago por él y lo hago por todos los demás niños que hay ahí fuera: los niños perdidos y los que todos vamos a salvar”, comentó.

Generada con IA.

Sewell, adolescente de EU, víctima del love bombing

Las últimas conversaciones que mantuvo Sewell, un adolescente estadunidense de 14 años, antes de suicidarse consistieron en un diálogo romántico ficticio con uno de los chatbots que lo llamaba “dulce rey”.

Sewell se enamoró de un agente conversacional, o chatbot, inspirado en la serie de televisión Juego de tronos y disponible en Character.AI, una plataforma que permite interactuar con una emulación de personajes.

Tras leer cientos de las conversaciones que su hijo mantuvo durante casi un año con el chatbot que imitaba a la jinete de dragones Daenerys Targaryen, Megan García se convenció de que esta herramienta de inteligencia artificial jugó un papel fundamental en su muerte.

Vete a casa”, le instó una vez el avatar de Daenerys en respuesta a los pensamientos suicidas de Sewell. “¿Y si te dijera que ya puedo irme a casa?”, preguntó el adolescente. “Por favor, hazlo, mi dulce rey”, respondió el chatbot.

Segundos después, Sewell se disparó con el arma de su padre en Florida, según la demanda que Megan presentó contra Character.AI.

Cuando leo estas conversaciones, veo manipulación, love bombing (bombardeo amoroso) y otras tácticas imperceptibles para un adolescente de 14 años”, comentó García a AFP.

Megan García, junto con otros padres, participó en una audiencia del Senado de Estados Unidos sobre los riesgos de que los niños vean a los chatbots como confidentes o amantes.

En octubre del año pasado, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley pionera en EU que regula los chatbots y Character.AI anunció que prohibiría su acceso a los menores de 18 años.

Con información de AFP.

*mcam