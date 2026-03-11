Irán confirma que atacó dos barcos en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que habían atacado dos buques en el estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de crudo. Según el comunicado, el Express Rome, de propiedad israelí y con bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron alcanzados por proyectiles iraníes y detenidos tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales.

El comandante de la marina de los Guardianes, Alireza Tangsiri, declaró en X que “cualquier buque que pretenda pasar debe obtener permiso de Irán”, reforzando la amenaza de control sobre el tránsito marítimo en la zona.

Irán afirmó haber atacado dos barcos en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de petróleo. AFP

Reporte internacional

La agencia británica UKMTO, encargada de monitorear la seguridad marítima global, confirmó que un portacontenedores fue impactado por un proyectil cerca del estrecho de Ormuz, a unos 46 kilómetros al noroeste de Ras Al Jaima, en Emiratos Árabes Unidos. El capitán del barco informó que la tripulación se encuentra a salvo, aunque el buque sufrió daños.

Este incidente se suma a la creciente tensión en el Golfo Pérsico, donde el estrecho de Ormuz se mantiene bajo alerta máxima debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Escalada militar

La Guardia Revolucionaria iraní también anunció una nueva oleada de ataques contra Israel y bases estadounidenses en Irak, además de contra fuerzas navales de Washington. En un comunicado difundido por la agencia Fars, aseguró que sus misiles golpearon “el corazón de Tel Aviv”, así como las “bases enemigas americanas-sionistas en Erbil” y la Quinta Flota naval estadounidense desplegada en Oriente Medio.

Según la misma fuente, esta ofensiva se prolongó por al menos tres horas más. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber identificado misiles lanzados desde Irán y señalaron que trabajan para interceptar la amenaza.

El estrecho de Ormuz, arteria energética del mundo

El estrecho de Ormuz, un paso marítimo de apenas 54 kilómetros de ancho que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo, es considerado uno de los puntos más estratégicos del planeta.

Por sus aguas circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que equivale a más de 20 millones de barriles diarios, es decir, alrededor de 3.200 millones de litros de crudo cada día, según datos oficiales de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA).

Su importancia radica en que gran parte de las exportaciones de Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán dependen de este corredor. Además, por el estrecho transita también gas natural licuado, especialmente desde Qatar, lo que lo convierte en un punto crítico no solo para el mercado petrolero, sino para el suministro energético global.

Con información de AFP.