EU interesado en reactivar la industria energética venezolana: "El embargo terminó"

El secretario de Energía de Estados Unidos dijo el miércoles que espera un importante aumento en la producción de energía de Venezuela, y destacó que el presidente Donald Trump está comprometido a transformar la relación entre ambos países.

Chris Wright habló tras reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el palacio de Miraflores, en la visita de más alto nivel de un funcionario estadunidense a Caracas en casi tres décadas, con la que Washington busca realizar además su primera evaluación sobre el terreno de la industria petrolera que se propone recuperar.

Creemos y creo que puedo decir que sabemos que si trabajamos juntos los estadounidenses y los venezolanos este año, podemos aumentar muchísimo la producción de petróleo, de gas natural y de energía eléctrica", dijo Wright a las puertas del palacio presidencial y junto a Rodríguez.

Se espera que este impulso genere más oportunidades de empleo, salarios más altos y mejor calidad de vida para los venezolanos, a la vez que beneficie a Estados Unidos y al hemisferio occidental, afirmó Wright.

Además, el secretario estadunidense dijo:

"Embargo de EU a petróleo venezolano "esencialmente terminó".

Estados Unidos emitió el martes una licencia general que autoriza la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela.

Wright agregó que conversó con Rodríguez sobre los recursos que ofrece Venezuela en petróleo, gas y minería.

Esto es parte de la agenda más amplia de (...) Trump de traer la paz y el comercio, no conflicto y acciones militares que tanto han dominado al mundo en regiones como Medio Oriente y el sur de Asia", dijo Wright. "Queremos traer esto a las Américas con paz y prosperidad para todos".

Wright, que llegó al país más temprano en la jornada y estaría de visita hasta el viernes, se reuniría también con ejecutivos de empresas como Chevron y la española Repsol, dijeron fuentes familiarizadas con los preparativos.

En la agenda se incluirían además reuniones con compañías locales y una visita a Petropiar, el mayor proyecto que operan Chevron y la estatal PDVSA, en la principal región petrolera de Venezuela, la Faja del Orinoco.

Por su parte, Rodríguez dijo que espera que la relación y agenda energética con Estados Unidos pueda avanzar "sin dificultades y sin contratiempos".

El viaje sigue a la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a principios de enero, un acuerdo de suministro de petróleo por 2 mil millones de dólares entre Washington y Caracas poco después, y un plan de reconstrucción de 100 mil millones de dólares para la industria energética del país promovido por Trump.

Wright se enfrenta a la titánica tarea de organizar la recuperación de la industria petrolera venezolana tras décadas de falta de inversión, mala gestión y duras sanciones estadounidenses.

La visita refleja un interés geoestratégico a largo plazo de Estados Unidos en el petróleo venezolano, en un momento en que Washington busca remodelar los mercados energéticos mundiales mientras presiona a Rusia, según Thomas O'Donnell, un analista especializado en geopolítica energética.

El Gobierno de Trump ha ido más allá de simplemente separar a Venezuela de la influencia rusa y china para perseguir lo que él llama una "doctrina de dominio energético estadunidense" que podría proporcionar a su país la capacidad de eventualmente sacar del mercado el petróleo ruso si fuera geopolíticamente necesario, dijo.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el mes pasado una profunda reforma de la ley petrolera primaria del país, que otorga autonomía operativa y financiera a los productores extranjeros como un primer paso para incentivar la inversión.