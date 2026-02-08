México envía 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

A través de dos buques de la Armada de México, el gobierno federal envió más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, entre víveres y artículos de primera necesidad a la población civil de Cuba.

Los productos provenientes de la Región Naval Central se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, desde donde se realizó el embarque correspondiente para su salida hacia el país caribeño.

El Buque Papaloapan transporta alimentos como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas.

Por otra parte, en el Buque Isla Holbox, se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin.

El buque Papaloapan zarpó del Puerto de Veracruz este domingo a las 8 horas y el navío Isla Holbox al mediodía. Se espera que arriben a su destino en cuatro días más.

Buques de la Armada de México llevan ayuda humanitaria a Cuba Foto: @SRE_mx

La Cancillería mexicana destacó que como país México siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan, así en los últimos meses se ha enviado ayuda a distintos países que han requerido del apoyo frente a los incendios en California, EU y en Chile, las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente.

El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba”

Subrayó que con estas acciones, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria.

Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”.

La SRE explica que aún quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas.

Díaz-Canel anuncia medidas urgentes ante crisis energética en Cuba

El pasado jueves, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, realizó una inusual comparecencia televisada para abordar la crisis energética que atraviesa la isla.

El mandatario reconoció un “desabastecimiento agudo de combustible” y anunció que su Gobierno prepara un plan de emergencia para enfrentar la situación.

Durante su intervención, Díaz-Canel señaló que Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, pero subrayó que ese diálogo debe darse “sin presión ni imposiciones”, manteniendo la soberanía y el respeto.

El mensaje se produce en medio de crecientes tensiones diplomáticas y de un escenario interno marcado por apagones prolongados, inflación y reclamos ciudadanos.

La escasez de combustibles se agravó tras la decisión de Estados Unidos de cerrar el flujo de petróleo venezolano hacia la isla en enero. El presidente estadounidense Donald Trump tomó el control del sector petrolero de Venezuela y puso fin al envío de crudo y recursos financieros desde Caracas a La Habana.

Además, Washington anunció que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, tras la firma de un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que provea crudo al país caribeño.

El embargo estadounidense, vigente desde 1962, se combina con una crisis económica interna que limita el acceso a divisas y debilita servicios básicos.

