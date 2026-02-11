Empleado sin capacitación prepara una alberca y muere una mujer por intoxicación

La muerte de la profesora Juliana Faustino Bassetto, de 27 años, ocurrida el sábado pasado, destapó una cadena de presuntas negligencias en una unidad de la red C4 Gym, ubicada en el barrio Parque São Lucas, en la zona este de São Paulo.

Juliana participaba en una clase de natación junto a su esposo, Vinícius de Oliveira, cuando ambos y otros alumnos comenzaron a percibir un fuerte olor químico y un sabor extraño en el agua de la piscina. En cuestión de minutos, el entrenamiento se convirtió en una escena de pánico: ardor intenso en ojos, nariz y pulmones, náuseas y vómito obligaron a varios a salir apresuradamente del agua.

La joven se descompensó aún dentro de las instalaciones. Fue trasladada al Hospital Santa Helena, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció horas más tarde. Al menos otras cinco personas resultaron intoxicadas; hasta las últimas actualizaciones, el esposo de la víctima y un adolescente de 14 años permanecían en estado grave en terapia intensiva.

Mezcla química en espacio cerrado

La principal hipótesis de la investigación apunta a la combinación inadecuada de cloro con otra sustancia en un balde cercano a la piscina, en un ambiente cerrado y con ventilación deficiente. La reacción habría liberado una nube de gas tóxico —posiblemente cloro gaseoso o cloraminas en alta concentración— capaz de provocar asfixia química y quemaduras en las vías respiratorias.

Especialistas consultados por autoridades sanitarias explican que la manipulación de productos para tratamiento de piscinas exige capacitación técnica estricta. La mezcla de hipoclorito con ácidos u otros compuestos puede generar gases altamente irritantes y potencialmente letales en espacios confinados. En condiciones adversas, bastan pocos minutos de exposición para desencadenar cuadros severos.

El empleado sin capacitación

Uno de los hallazgos más graves es que el mantenimiento y la limpieza de la piscina eran realizados por un empleado del estacionamiento, identificado como Severino José da Silva, sin formación técnica para manejar sustancias químicas.

En su declaración ante la Polícia Civil de São Paulo, el trabajador afirmó que recibía instrucciones directas de los propietarios vía WhatsApp sobre cómo mezclar los productos. Según su testimonio, cuando informó que los alumnos se estaban sintiendo mal, uno de los dueños habría respondido únicamente: “paciência”.

La frase, incorporada al expediente, es ahora parte central de la investigación y refuerza la presunta negligencia empresarial.

Falta de licencia y posible fraude administrativo

Tras el incidente, la alcaldía y la Vigilancia Sanitaria clausuraron la unidad. Se constató que el gimnasio no contaba con el Auto de Licencia de Funcionamiento vigente. Además, operaba con dos registros fiscales (CNPJ) distintos para la misma actividad, lo que levantó sospechas de irregularidades administrativas.

El Ministério Público de São Paulo abrió un inquérito civil para revisar no solo esta sede, sino todas las unidades de la cadena C4 Gym, a fin de verificar condiciones sanitarias, licencias y protocolos de seguridad.

Acusación formal por homicidio con dolo eventual

Hoy miércoles 11 de febrero, la Policía Civil imputó a los tres propietarios del gimnasio —Cesar Bertolo Cruz, Celso Bertolo Cruz y Cezar Miquelof Terração— por homicidio con dolo eventual, figura jurídica que se configura cuando el acusado asume el riesgo de causar la muerte con su conducta.

La tipificación agrava el escenario judicial. De comprobarse que los responsables conocían el riesgo inherente a la manipulación inadecuada de químicos y aun así permitieron la práctica, podrían enfrentar penas severas.

Un caso que abre debate

La muerte de Juliana Faustino Bassetto ha generado indignación en São Paulo y reavivó el debate sobre la fiscalización de establecimientos deportivos, la capacitación obligatoria en el manejo de sustancias peligrosas y la responsabilidad penal de empresarios en casos de negligencia grave.

Mientras la investigación avanza, la familia de la joven profesora exige justicia. El caso, por su gravedad y por la naturaleza de las acusaciones, podría sentar un precedente en materia de responsabilidad penal empresarial en Brasil.

En Brasil, la manipulación de productos químicos para el tratamiento de piscinas está sujeta a normas técnicas y sanitarias específicas.

La Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) y las vigilancias sanitarias estatales exigen que los establecimientos cuenten con responsable técnico y protocolos de manejo seguro de sustancias clasificadas como peligrosas.

Además:

La Norma Regulamentadora NR-26 del Ministerio de Trabajo obliga a la correcta identificación, almacenamiento y capacitación para el uso de productos químicos.

La NR-20 establece lineamientos para el manejo de sustancias inflamables y peligrosas, incluyendo medidas de prevención en ambientes cerrados.

El cloro y sus derivados, como el hipoclorito de sodio, pueden liberar gas cloro al mezclarse con ácidos; la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que concentraciones superiores a 30 partes por millón (ppm) pueden provocar daño pulmonar agudo, y exposiciones de corta duración a niveles elevados pueden desencadenar edema pulmonar y paro cardiorrespiratorio. En espacios con ventilación deficiente, la acumulación del gas incrementa significativamente el riesgo de intoxicación masiva.

En el ámbito penal, el dolo eventual en la legislación brasileña —previsto en el artículo 18 del Código Penal— se configura cuando el agente asume el riesgo de producir el resultado. El delito de homicidio simple (artículo 121) contempla penas de 6 a 20 años de prisión, que pueden aumentar dependiendo de agravantes.

En cuanto a la operación de establecimientos, el Auto de Licença de Funcionamento es obligatorio para actividades comerciales en São Paulo; operar sin esta autorización puede derivar en clausura inmediata y multas administrativas.

El uso de registros fiscales (CNPJ) distintos para una misma actividad puede constituir infracción tributaria y administrativa, sujeta a investigación por el Ministério Público y autoridades hacendarias.

De acuerdo con datos de la Fundação Jorge Duprat Figueiredo (Fundacentro), los accidentes con agentes químicos continúan entre las principales causas de emergencias laborales en Brasil, particularmente en actividades con deficiente capacitación técnica, lo que refuerza la relevancia de protocolos estrictos y supervisión especializada en instalaciones deportivas con piscinas climatizadas en espacios cerrados.

