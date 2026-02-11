Indagan en Francia tercer deceso por leche de fórmula contaminada

Por Sybille de La Hamaide

Investigadores franceses examinan la muerte de un tercer bebé que consumió leche infantil afectada por retiros preventivos, informó el miércoles el Ministerio de Salud.

Empresas lácteas retiraron del mercado lotes de leche infantil vendidos en docenas de países, incluida Francia, debido a una posible contaminación con cereulida, una toxina que puede provocar náuseas y vómitos.

Al 11 de febrero de 2026, se han comunicado a las autoridades sanitarias francesas tres casos de muerte de bebés relacionados con el consumo de leche infantil afectada por los retiros", informó el Ministerio de Salud en su página web. "Hasta la fecha, no se ha establecido científicamente ninguna relación causal. Se realizan investigaciones judiciales".

Investigación en curso y antecedentes del caso

Las autoridades habían informado anteriormente que investigaban dos muertes por una posible relación con la leche infantil retirada. Esos bebés consumieron leche retirada de la marca Guigoz.

Reuters no pudo determinar de inmediato qué producto había consumido el tercer bebé.

En la actualización del miércoles, el Ministerio de Salud señaló que se han notificado unos 50 incidentes, incluidas 14 hospitalizaciones, que se sospecha están relacionados con el consumo de la leche de fórmula retirada.

Entre las hospitalizaciones, se confirmó el consumo de la leche retirada en ocho casos, aunque no se ha establecido una relación causal con la cereulida. Todos los niños hospitalizados ya fueron dados de alta, añadió.

¿Qué es la cereulida y por qué preocupa?

La cereulida es una toxina termoestable producida por la bacteria Bacillus cereus, microorganismo que puede desarrollarse en alimentos en polvo si existen fallas en los procesos de higiene o almacenamiento.

Esta toxina no se destruye con la pasteurización ni con la preparación habitual del biberón y puede provocar un cuadro gastrointestinal agudo con un periodo de incubación corto —entre 30 minutos y seis horas—, caracterizado por vómitos intensos; en casos excepcionales se han documentado complicaciones hepáticas graves.

De acuerdo con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), Bacillus cereus se mantiene de forma recurrente entre los principales agentes bacterianos implicados en brotes alimentarios en la Unión Europea.

Antecedentes de crisis sanitaria en Francia

Francia ya enfrentó una crisis sanitaria por leche infantil en 2017, cuando Lactalis retiró millones de envases distribuidos en más de 80 países por contaminación con Salmonella, lo que derivó en investigaciones judiciales y el endurecimiento de los controles en plantas productoras.

