Cuba revendió el petróleo que le dio Maduro; Casa Blanca escala acusaciones

El gobierno de Cuba revendió a Asia parte del petróleo que le donó el gobierno venezolano, denunció ayer el subsecretario de Estado de EU, para ayuda al exterior, Jeremy Lewin.

El funcionario afirmó que el país castrista recibía de la presidencia de Nicolás Maduro 70 mil barriles de crudo diarios en promedio.

De ese total, Cuba vendía 40 mil barriles diarios a Asia para hacerse de recursos económicos, añadió.

Así se pronunció el funcionario en su respuesta a una pregunta de la prensa que cuestionó que el pueblo cubano enfrente una crisis humanitaria debido a que Estados Unidos suspendió por la fuerza el envío de petróleo venezolano y amenazó con sanciones el suministro de crudo mexicano.

Sin ofrecer detalles, el secretario declaró que Cuba tiene reservas que conformó con el petróleo que recibió de Venezuela hasta diciembre del año pasado, previo a la detención de Maduro, el mes pasado.

La ayuda de EU a Cuba se limitara a enviar alimentos

Con lo cual, la ayuda de la Unión Americana a la isla se limitará a enviar alimentos, artículos de higiene y perecederos, y cargadores de celulares que empleen energía solar.

La pregunta fue si Estados Unidos enviaría ayuda humanitaria a Cuba como responsabilidad porque al bloquear la llegada de petróleo propició la crisis en la isla.

Lewin, hijo de madre inmigrante cubana, respondió que la situación crítica en Cuba ha persistido desde hace muchos pero empeoró en años recientes por el impacto de huracanes.

Si se observa la disminución de la productividad económica, las personas que huyen de la isla, más de 10% de la población de la isla que abandona desde la pandemia, un colapso básico en la infraestructura energética, un desglose básico en la provisión de bienes y servicios, las tiendas administradas por el gobierno están completamente desprovistas de bienes, ¿verdad? No hay nada en las estanterías”, afirmó.

El funcionario federal insistió en las malas condiciones de la economía local.

Las exportaciones han disminuido. La producción de azúcar ha disminuido. La producción de tabaco ha disminuido. Y esas cosas han estado sucediendo desde mucho tiempo”, declaró el subsecretario.

La ayuda que enviará Estados Unidos a Cuba será distribuida por Caritas y Servicios de Alivio Católicos, principalmente al oriente de Cuba, según anunció el subsecretario.

En enero pasado, el periódico Miami Herald denunció la reventa del combustible.

La reventa de petróleo es una prueba más de que el régimen cubano sólo prioriza su enriquecimiento, mientras el pueblo cubano sufre las consecuencias de su corrupción”, declaró un funcionario del Departamento de Estado al diario.

*mcam