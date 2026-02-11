Choques frente al Congreso argentino durante debate de reforma laboral de Milei

Un grupo de personas lanzó piedras y bombas molotov este miércoles contra policías antidisturbios frente al Congreso argentino y los uniformados respondieron con gases y camiones hidrantes, cuando miles de manifestantes protestaban contra una reforma laboral que se debate en el Senado.

Los individuos rompieron veredas y lanzaron piedras contra los policías que acordonaban el Congreso en el centro de Buenos Aires, en momentos en que los senadores debaten una ley impulsada por el presidente, el ultraliberal Javier Milei, para flexibilizar la legislación laboral.

En la plaza del Congreso se escuchaban decenas de detonaciones de los gases y una periodista de AFP observó que un policía y un manifestante resultaron heridos. En las inmediaciones al menos cuatro contenedores de basura ardían en fuego.

Empezaron a reprimir. Se ve que no pueden bancarse (aguantar) la organización del pueblo", dijo a la AFP Ernesto Pasarín, con los ojos llorosos por los gases. "Reforma laboral no implica que se vaya a generar empleo, sino empleos más precarios".

El proyecto de ley reduce indemnizaciones, facilita el despido, limita el derecho a huelga, permite pagos en especie y habilita al empleador a exigir el fraccionamiento de las vacaciones, entre otras propuestas que la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, considera "regresivas".

La policía respondió con gases y camiones hidrantes durante la protesta contra la flexibilización laboral en Buenos Aires. AFP

Representantes de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos se manifestaban en las inmediaciones con carteles como "frenemos la reforma laboral de Milei", pero muchos se alejaron de la plaza expulsados por los gases al canto de "unidad de los trabajadores" y llamando a paro general.

Con esta reforma laboral esclavista están pensando solamente en las clases pudientes. Quienes se benefician son los patrones", dijo a la AFP Federico Pereira, un sociólogo de 35 años.

El gobierno confía tener los apoyos suficientes para conseguir el voto de los senadores, y de ser aprobado el proyecto irá a la cámara baja.

"Esta es una ley trascendente que viene a adecuar normas laborales, equilibrar un sistema desequilibrado y trabajar en torno a algunos problemas como la extrema judicialización", dijo la senadora oficialista Patricia Bullrich.

"Argentina moderna"

La oposición y los sindicatos cuestionan que no hay creación de empleos porque la economía muestra signos de estancamiento, caída del consumo y de la producción industrial.

Esta reforma abarata el despido, extiende la jornada laboral y destruye los sindicatos. Espero que se rebelen frente a tanta crueldad", dijo el senador opositor Fernando Rejal durante el debate.

El senador oficialista Joaquín Benegas Lynch llamó no obstante a votar por la ley para que "trabajar sea un sinónimo de progreso".

"Venimos a decidir hoy si seguimos atrapados en un esquema estatista corporativo y prebendario que expulsó inversiones, destruyó empleos y empobreció a millones de argentinos" o transformar el país en "una Argentina moderna, libre y próspera", declaró.

Pero para Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentina, "el verdadero problema es la destrucción de empresas por la apertura indiscriminada de importaciones", según dijo a la radio la mañana del miércoles al informar que en dos años cerraron 18.000 empresas.

La pequeña industria, principal empleador del país, reclama al gobierno que la reforma laboral sea acompañada de incentivos a la inversión fabril.

El gobierno negoció a contrarreloj una treintena de modificaciones al proyecto original para asegurarse su pronto pase a Diputados. El objetivo es lograr que la reforma sea ley antes del 1 de marzo cuando Milei abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso.

La diputada peronista Julia Strada dijo a la AFP que su bancada hará "absolutamente todo para que no se trate" el tema en el recinto. "Veremos qué estrategia seguiremos".

Entre los sindicatos hay desacuerdos. Los gremios más combativos, como el poderoso sindicato de Aceiteros, consideraron tibia la reacción de la CGT y reclaman ir a la huelga. Desde que asumió Milei en diciembre de 2023, su política aperturista de la economía y de achicamiento del Estado produjo la pérdida de unos 300 mil puestos de trabajo formal, lo que impactó con fuerza en la construcción, la industria y las economías regionales.

Con información de AFP.