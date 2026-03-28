Trump advierte que 'Cuba es la siguiente', en medio de tensiones y negociaciones 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “Cuba es la siguiente”, durante un discurso pronunciado en un foro de inversión celebrado en Miami, en el que alabó los éxitos de la intervención militar de su país en Venezuela e Irán.

Yo construí este gran ejército. Dije: ‘Nunca tendrán que usarlo’. Pero a veces hay que usarlo. Y, por cierto, Cuba es la siguiente”, aseguró Trump en la conferencia de ayer.

Pero finjan que no he dicho eso. Finjan que no lo he dicho”, dijo en un tono irónico.

El gobierno republicano inició negociaciones con miembros de la cúpula cubana en las últimas semanas, mientras que Trump ha insinuado que podría haber una intervención militar.

En tanto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció que el país está en conversaciones con Estados Unidos en un intento por evitar una posible confrontación militar.

Sin embargo, en línea con Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en la presión al castrismo.

Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo”, dijo Rubio, antes de embarcar en su avión desde las afueras de París tras una reunión con los países miembros del G7.

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