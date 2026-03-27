Donald Trump insiste en que Irán debe abrir Ormuz; lo llama el “estrecho de Trump”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que es necesario que Irán abra el estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo para poder alcanzar un acuerdo de paz. Y en una aparente confusión, el mandatario estadunidense se refirió a ese paso como "el estrecho de Trump".

Trump, que ha renombrado varios edificios en Washington con su propio nombre, dijo que su comentario había sido un "error", pero añadió después que con él "no hay accidentes".

Al repetir sus afirmaciones de que Teherán está listo para llegar a un acuerdo pese a que su contraparte lo desmiente, el presidente dijo que se llevan a cabo conversaciones para negociar el fin del conflicto que ya dura un mes.

Estamos negociando ahora, y sería fantástico si pudiéramos hacer algo, pero tienen que abrir" el estrecho de Ormuz, dijo Trump en un foro de inversiones FII Priority respaldado por Arabia Saudita en Miami.

Tienen que abrir el estrecho de Trump. Quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho. Qué error tan terrible", agregó el republicano.

Dijo que los medios se abalanzarían sobre el comentario, pero luego añadió: "Conmigo no hay accidentes, no demasiados".

También habló de cómo había ordenado renombrar el golfo de México como el "golfo de Estados Unidos" poco después de regresar al poder.

Durante una reunión de gabinete el jueves, Trump dijo que era "una opción" tomar el control del petróleo de Irán, como Estados Unidos hizo de facto con Venezuela, a pesar de que la guerra en Oriente Medio sigue en curso.

El presidente hizo comentarios burlones similares antes de cambiar el nombre del centro artístico Kennedy de Washington a "Trump-Kennedy Center".

Más temprano el viernes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su preocupación de que Irán busque establecer un "sistema de peaje" permanente para los buques en el estrecho, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial.

Donald Trump aprovecho para reitererar su decepción con los aliados de la OTAN por no enviar apoyo militar para asegurar el estrecho de Ormuz durante la guerra en Medio Oriente.

Con información de AFP.

"No estuvieron allí", dijo en un evento económico en Miami. "Gastamos miles de millones de dólares al año en la OTAN, cientos, protegiéndolos, y siempre habríamos estado allí para ellos, pero ahora, debido a sus acciones, supongo que ya no tenemos por qué estar allí, ¿o sí?".

"¿Por qué estaríamos para ellos si ellos no están para nosotros? No estuvieron allí para nosotros", insistió Trump sobre sus aliados europeos, con los que ha tenido fuertes choques desde que regreso a la Casa Blanca en 2025.

Con información de AFP.