Ataques, tensiones y movimientos diplomáticos marcan la guerra en Oriente Medio

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

REBELDES DE YEMEN REIVINDICAN ATAQUE CONTRA ISRAEL

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, reivindicaron este sábado su primer ataque contra Israel desde que estalló la guerra en Oriente Medio hace un mes.

Horas antes, el ejército israelí informó que estaba interceptando un ataque procedente de Yemen.

EU E IRAK "REFUERZAN SU COOPERACIÓN"

Estados Unidos e Irak anunciaron que reforzarán su cooperación en materia de seguridad mediante la creación de un "alto comité conjunto" destinado a "impedir ataques" perpetrados por grupos iraquíes proiraníes.

DAÑOS IMPORTANTES EN EL AEROPUERTO DE KUWAIT

El aeropuerto internacional de Kuwait fue blanco de un ataque con drones, que provocó daños materiales importantes, informaron este sábado las autoridades.

FUERTE EXPLOSIÓN CERCA DE AEROPUERTO EN IRAK

Una fuerte explosión se registró en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Erbil, capital del Kurdistán autónomo en el norte de Irak, donde están desplegados asesores estadounidenses de la coalición internacional antiyihadista.

UN HERIDO EN OMÁN

Un trabajador extranjero resultó herido el sábado por la mañana tras un ataque con drones en el puerto de Salalah, en el suroeste de Omán. El ataque causó también daños materiales leves.

ATAQUES EN EMIRATOS ÁRABES

En Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, se reportaron cinco heridos e incendios en una zona industrial a raíz de ataques con misiles y drones iraníes.

AL MENOS 12 SOLDADOS DE EU HERIDOS EN ARABIA SAUDITA

Un ataque iraní contra la base aérea Príncipe Sultán, al sureste de Riad, en Arabia Saudita, dejó al menos 12 soldados estadounidenses heridos, dos de ellos de gravedad, según medios estadounidenses.

ATAQUES ISRAELÍES EN LÍBANO

Israel llevó a cabo temprano el sábado bombardeos contra varias localidades del sur de Líbano, informaron medios de comunicación estatales.

De su parte, el movimiento libanés proiraní Hezbolá reivindicó ataques contra fuerzas israelíes en una localidad fronteriza.

REUNIÓN DE CANCILLERES EN PAKISTÁN

Los ministros de Exteriores de Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Turquía se reunirán el domingo y el lunes en Islamabad para hablar sobre cómo "reducir las tensiones en la región", según un comunicado oficial.

ACUERDO ENTRE TAILANDIA E IRÁN SOBRE EL ESTRECHO DE ORMUZ

Tailandia afirmó el sábado que llegó a un acuerdo con Irán para permitir el paso "en condiciones de total seguridad" de sus petroleros por el estratégico estrecho de Ormuz, aseguró el primer ministro Anutin Charnvirakul.

TERCER ATAQUE CONTRA UNA CENTRAL NUCLEAR IRANÍ

Irán denunció un nuevo ataque contra su central nuclear de Bushehr, el tercero en diez días contra esa instalación en el sur del país, anunció este sábado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

No se han reportado daños en el reactor activo ni emisiones de radiación, y las condiciones de la central son normales", informó en la red social X el organismo de control nuclear de la ONU citando a funcionarios iraníes.

MISILES IRANÍES CONTRA ISRAEL

Un hombre murió y dos resultaron heridos el viernes por la noche en Tel Aviv, Israel, según los servicios de emergencia, tras el anuncio por parte del ejército israelí de disparos de misiles desde Irán. Otras dos personas resultaron heridas por metralla en el sur del país.

El jefe del comando interno del ejército israelí, Miki David, declaró en un video publicado en las redes sociales que un misil de submuniciones había causado "destrucciones considerables" en un edificio residencial.

EXPLOSIONES EN TEHERÁN

Una decena de explosiones sacudieron Teherán durante la noche del viernes al sábado, constató un periodista de la AFP.

El ejército israelí afirmó haber atacado "objetivos del régimen" en la capital iraní.

TRUMP AMENAZA CON DEJAR DE AYUDAR A LA OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, reprochó a la OTAN no haber prestado su apoyo para asegurar el estrecho de Ormuz y amenazó con no ayudar a la alianza en el futuro. "No estuvieron allí para nosotros", lamentó el mandatario durante un foro de negocios en Miami.

WASHINGTON "ESPERA" PRÓXIMAS REUNIONES CON IRÁN

El enviado estadounidense Steve Witkoff afirmó el viernes que espera que se celebren reuniones entre Irán y Washington durante la semana para poner fin a la guerra.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que, si bien Irán había enviado "mensajes" que mostraban su interés por una solución diplomática, no había dado ninguna respuesta sobre el plan de paz que se le había transmitido a través de Pakistán.

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