A la espera de iniciar su gira mundial, BTS llegó al #1 en las listas del Reino Unido

Las estrellas del K-pop, BTS, encabezaron ayer las listas de éxitos del Reino Unido, con su álbum de regreso y su sencillo principal alcanzando directamente el número 1.

BTS, que se tomó un descanso en 2022 para que sus miembros cumplieran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, lanzó la semana pasada su décimo álbum de estudio, ARIRANG, que, según su discográfica, vendió casi 4 millones de copias en su primer día.

ARIRANG lideró la lista de álbumes del Reino Unido, así como la de álbumes en vinilo, según informó la Official Charts Company en un comunicado. El grupo de siete miembros, compuesto por Jimin, Jung Kook, Suga, RM, V, Jin y J-Hope, también alcanzó el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido por primera vez con el sencillo principal del álbum, Swim.

ARIRANG también lideró las listas de álbumes en Australia y Alemania el viernes.

Como parte de su regreso, BTS se presentó ante decenas de miles de fans en Seúl el sábado pasado, en su primer concierto en más de tres años. Las autoridades cerraron el centro histórico de la ciudad, aunque la asistencia fue mucho menor de lo esperado.

El concierto al aire libre de una hora de duración en la Plaza Gwanghwamun se transmitió en vivo por

Netflix y atrajo a 18.4 millones de espectadores en todo el mundo, según informó la plataforma. La transmisión se ubicó entre los 10 programas más vistos en 80 países y encabezó la lista en 24.

BTS, que inicia una gira mundial el próximo mes, debutó en 2013 y contribuyó a convertir la música pop coreana en un fenómeno global con sus canciones y bailes pegadizos, creando una enorme y fiel base de fans en todo el mundo.

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