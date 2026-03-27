Irán promete que "pagarán un precio muy alto" por ataques a instalaciones nucleares

Irán elevó el tono de sus advertencias tras los recientes ataques contra infraestructuras industriales y nucleares en su territorio, en medio de una guerra que se mantiene activa desde finales de febrero. Las declaraciones oficiales apuntan a posibles represalias mientras continúan los contactos diplomáticos para explorar una salida al conflicto.

El señalamiento ocurre luego de bombardeos dirigidos a instalaciones consideradas estratégicas, incluidas plantas siderúrgicas, una central eléctrica y sitios vinculados al programa nuclear civil iraní.

Las autoridades en Teherán sostienen que estas acciones contaron con coordinación entre Israel y Estados Unidos.Irán advierte represalias por ataques

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, confirmó que el país responderá a los ataques contra su infraestructura clave y advirtió sobre consecuencias directas.

"Israel atacó dos de las mayores siderúrgicas de Irán, una planta eléctrica y sitios nucleares civiles, entre otras infraestructuras. Israel afirma que actuó en coordinación con Estados Unidos".

Impondremos un precio muy alto por los crímenes israelíes”.

En paralelo, los Guardianes de la Revolución emitieron advertencias dirigidas a sectores industriales vinculados a intereses internacionales, en particular aquellos con participación estadunidense.

“Pedimos a los empleados de los sitios industriales que tienen accionistas estadounidenses, así como a las industrias pesadas aliadas con el régimen sionista, que abandonen inmediatamente sus lugares de trabajo”.

Las fuerzas iraníes indicaron que estos espacios podrían convertirse en objetivos de represalia, en el marco de una respuesta militar aún no detallada públicamente.

Acuerdo de paz... en vilo

Un alto funcionario iraní también calificó como “intolerables” los ataques realizados mientras se mantenían conversaciones diplomáticas, lo que ha generado incertidumbre sobre el rumbo de las negociaciones.

“Los ataques estadunidenses contra Irán, mientras se pedían conversaciones, son intolerables”.

En el plano diplomático, se espera que Irán entregue una respuesta formal a la propuesta de paz presentada por Estados Unidos. El plan contempla una serie de condiciones, entre ellas limitaciones al programa nuclear y al desarrollo de misiles, así como aspectos relacionados con el control del estrecho de Ormuz.

Desde Washington, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, confirmó que se mantienen expectativas de diálogo en los próximos días.

“Creemos que habrá reuniones esta semana, sin duda tenemos esa esperanza”.

Tenemos sobre la mesa un plan de 15 puntos. Esperamos que los iraníes respondan. Eso podría resolverlo todo”.

El desarrollo de estas conversaciones ocurre en un contexto de tensión militar sostenida, con ataques cruzados y amenazas de nuevas acciones. La posible respuesta iraní a la propuesta estadounidense y a los bombardeos recientes será determinante para la evolución del conflicto en la región.