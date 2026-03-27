Irán reporta un nuevo ataque a su central nuclear de Bushehr

Irán denunció un nuevo ataque contra su central nuclear de Bushehr, el tercero en diez días en esa instalación en el sur del país, anunció este sábado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

No se han reportado daños en el reactor activo ni emisiones de radiación, y las condiciones de la central son normales", informó en la red social X el organismo de control nuclear de la ONU citando a funcionarios iraníes.

Guerra golpea infraestructura nuclear de Irán e Israel

Como Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero de 2026 con ataques coordinados contra Irán, el conflicto ha escalado rápidamente con bombardeos dirigidos a infraestructura estratégica.

Según reportes de Reuters y la Agencia Internacional de Energía Atómica, ese mismo día se registraron ataques contra el complejo nuclear de Natanz y, el 1 de marzo, contra la instalación subterránea de Fordow, ambas consideradas clave en el programa de enriquecimiento de uranio iraní.

El 3 de marzo, ataques adicionales impactaron infraestructura energética en el sur iraní, incluyendo instalaciones petroquímicas en la región de Asaluyeh, uno de los principales polos gasíferos del país.

Posteriormente, el 5 de marzo, se reportaron daños en refinerías cercanas a Abadán, lo que afectó la capacidad de procesamiento de crudo. Analistas señalan que estos ataques buscan debilitar tanto la infraestructura energética como la capacidad logística iraní.

En los días siguientes, la ofensiva continuó con nuevos ataques contra la central nuclear de Bushehr los días 18, 23 y 27 de marzo, según confirmó el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Aunque no se han reportado fugas radiactivas, expertos advierten que la reiteración de estos bombardeos incrementa el riesgo de un incidente mayor en una instalación crítica para la generación eléctrica iraní.

En respuesta, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra infraestructura estratégica en Israel. El 10 de marzo, proyectiles impactaron zonas cercanas al reactor nuclear de Dimona, en el sur del país, considerado el núcleo del programa nuclear israelí.

Días después, el 15 de marzo, se reportaron daños en instalaciones energéticas próximas a la central eléctrica de Orot Rabin, una de las más grandes de Israel.

Organismos internacionales como la ONU han alertado que los ataques a infraestructura nuclear y energética representan una grave violación de normas de protección en conflictos armados y elevan el riesgo de una catástrofe regional.

Informes del Fondo Monetario Internacional también advierten que la prolongación de estos ataques podría tener efectos severos en los mercados energéticos globales, especialmente por la inestabilidad en una región clave para el suministro de petróleo y gas.