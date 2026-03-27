Clausuran fábrica de dulces infestada con cucarachas y heces; VIDEO se hace viral

Un operativo de control sanitario derivó en la clausura inmediata de una fábrica clandestina de dulces y panadería en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, tras confirmarse graves irregularidades que representaban un riesgo directo para la salud pública. La intervención se realizó luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles condiciones insalubres en el establecimiento.

Las autoridades confirmaron que el negocio operaba sin permisos legales y que los productos elaborados eran distribuidos en distintos sectores de la ciudad, lo que amplificaba el alcance del posible riesgo sanitario.

El cierre fue ejecutado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), en coordinación con la Intendencia de Policía del Guayas.Detectan insalubridad extrema en fábrica

Durante la inspección, los técnicos constataron un entorno de suciedad generalizada y múltiples focos de contaminación. El informe oficial detalla que los alimentos se elaboraban sobre superficies sucias, con utensilios en mal estado y sin protocolos básicos de higiene.

Entre los hallazgos más relevantes se identificó la presencia de cucarachas dentro de refrigeradores y heces de roedores sobre los hornos utilizados en la producción. También se detectaron ollas con acumulación de grasa, cubiertos oxidados y latas reutilizadas que contenían residuos de preparaciones anteriores.

Las condiciones del lugar evidenciaron una falta total de control sanitario. En varias áreas se observaron colorantes esparcidos en paredes y recipientes deteriorados, así como un desorden generalizado en las zonas de trabajo.

Además, los inspectores confirmaron la presencia de animales dentro del área de producción. Perros circulaban libremente entre los insumos, mientras que se encontraron excrementos animales cerca de los ingredientes utilizados para la elaboración de los productos.

Se ve que aquí nunca pasaron un trapo a los hornos e implementos”, señalaron funcionarios de vigilancia sanitaria durante el recorrido, de acuerdo con el reporte oficial.Riesgos sanitarios por alimentos contaminados

Las autoridades advirtieron que los productos elaborados en estas condiciones pueden representar un riesgo significativo para la salud de los consumidores, especialmente por la posible contaminación con bacterias, parásitos y otros agentes patógenos.

El contacto de alimentos con cucarachas y roedores puede derivar en enfermedades gastrointestinales como salmonelosis o gastroenteritis, las cuales provocan síntomas como diarrea, fiebre y dolor abdominal. También existe el riesgo de transmisión de infecciones más graves en casos de alta contaminación.

Asimismo, los residuos de estos insectos pueden generar reacciones alérgicas en algunas personas, incluyendo irritaciones cutáneas o crisis asmáticas en individuos sensibles.

Otro factor de riesgo es la posible presencia de virus o parásitos transportados por estos animales, los cuales pueden depositarse en los alimentos durante el proceso de producción. Esto incrementa la probabilidad de infecciones si los productos son consumidos.

Ante estos hallazgos, las autoridades procedieron a la clausura inmediata del establecimiento y colocaron sellos de cierre temporal. Además, se inició un proceso sancionatorio conforme a la normativa sanitaria vigente en Ecuador.

El organismo regulador reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar establecimientos que operen sin permisos o en condiciones insalubres, con el fin de prevenir riesgos y garantizar que los alimentos comercializados cumplan con los estándares de higiene y seguridad.